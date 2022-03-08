А регіон цей, нагадаємо, зараз є одним із найскладніших. Тільки минулого дня, 7 березня, ворожа ракета "Калібр" влучила у казарму – загинули 8 людей.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Миколаїв чинить опір ворогу і здаватися не збирається

За словами Романа Костенка, ситуація навколо Миколаєва дійсно напружена.

Противник обстрілював зі "Смерчів" і ракетами вночі, та й цілий день ішли бої.

Росіяни намагалися зайти у місто з околиць, та морські піхотинці відбивали їх.

Наші захопили й кілька одиниць ворожої техніки.

Також бої точилися за аеропорт – з перемінним успіхом.

А проте простір летовища контролює українська артилерія.

Ми розуміємо, що війна йде по всій країні. І від нас багато залежить. Здаватися тут ніхто не збирається,

– наголосив Костенко.

І додав: "У всіх моральний дух високий, а у ворога він реально низький". Про це свідчить і його поведінка, і перехоплення ворожих розмов: росіяни не хочуть помирати на чужій землі й бояться того потужного опору, який чинять українці.

До слова, голова ОВА Віталій Кім раніше розповідав, що через нестачу палива ворожі колони не можуть рухатися далі. Дедалі частіше росіяни просто кидають свою техніку у лісах та полях.

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