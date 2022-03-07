Через нестачу палива ворожі колони не можуть рухатися далі. Дедалі частіше загарбники змушені покинути свою техніку у лісах та полях. Її знаходять українські захисники чи мирні жителі й забирають як "трофеї".

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Окупанти мають великі проблеми з паливом

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в окупантів є великі проблеми з паливом.

Його вже охороняють по 3 машини. І не сплять. Багато з цих солдатів не розуміють куди й навіщо. Кидають одне одного. Командири йдуть,

– додав Кім.

Він зазначив, що вороги вже готові піти хоч куди-небудь, аби не їздити під обстрілами. Він закликав усіх не давати загарбникам спати.

Дивіться звернення Віталія Кіма:

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