Из-за нехватки топлива вражеские колонны не могут двигаться дальше. Все чаще захватчики вынуждены оставить свою технику в лесах и полях. Ее находят украинские защитники или мирные жители и уносят как "трофеи".
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Оккупанты имеют большие проблемы с топливом
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что у оккупантов есть большие проблемы с топливом.
Его уже охраняют по 3 машины. И не спят. Многие солдаты не понимают куда и зачем. Бросают друг друга. Командиры уходят,
– добавил Ким.
Он отметил, что враги уже готовы уйти куда-нибудь, чтобы не ездить под обстрелами. Он призвал всех не давать захватчикам спать.
Смотрите обращение Виталия Кима:
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