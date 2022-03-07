Захватчики – деморализованные. Враги со времени циничного вторжения в Украину лишились более 11 тысяч своих солдат.

Актуально Под Мариуполем украинские защитники уничтожили целую танковую роту противника

Тероборона Сумщины показала свои "трофеи"

Оккупанты все чаще стали оставлять свою технику и бежать или сдаваться в плен. Ее находят в лесах и полях украинские защитники и мирные жители.

Иногда у врагов заканчивается горючее, поэтому они не могут ехать дальше. Также бывает, что они сознательно оставляют свою технику и уходят, ведь почувствовали жесткое сопротивление украинцев.

Сумщина. Очередные трофеи бойцов Территориальной обороны!

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, нашли ли бойцы терробороны брошенную захватчиками технику или отобрали ее в бою. Однако, если она исправна, то непременно пригодится защитникам для борьбы с врагами.

Смотрите фото "трофеев" теробороны / Фото Теробороны ВСУ