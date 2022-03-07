Загарбники – деморалізовані. Вороги з часу цинічного вторгнення в Україну втратили понад 11 тисяч своїх солдатів.

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Тероборона Сумщини показала свої "трофеї"

Окупанти дедалі частіше почали лишати свою техніку та втікати чи здаватися в полон. Її знаходять у лісах та полях українські захисники й мирні жителі.

Інколи у ворогів закінчується пальне, тож вони не можуть їхати далі. Також буває, що вони свідомо лишають свою техніку та йдуть геть, адже відчули на собі жорсткий спротив українців.

Сумщина. Чергові трофеї бійців Територіальної оборони!,

– мовиться у повідомленні.

Наразі достеменно невідомо, чи бійці тероборони знайшли покинуту загарбниками техніку, чи відібрали її у бою. Однак, якщо вона справна, то неодмінно стане захисникам у пригоді для боротьби з ворогами.

Дивіться фото "трофеїв" тероборони / Фото Тероборони ЗСУ

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