Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

До теми Під Маріуполем українські захисники знищили цілу танкову роту противника

За його словами, ракета прилетіла в 79-ту бригаду. В цей час солдати спали.

Внаслідок влучення ворожого снаряду загинуло щонайменше 8 хлопців, ще 8 – наразі зниклі безвісти. Окрім того, 19 поранених солдат забрали до лікарні.

До слова, російські окупаційні війська 7 березня намагалися захопити Миколаїв, завдавши декілька ударів по південному місту України. На щастя, Миколаїв відбив атаку ворога.

У місті внаслідок обстрілів військами РФ виникли три пожежі. За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілів загинув один чоловік.

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