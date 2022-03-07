Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, ракета прилетела в 79-ю бригаду. В это время солдаты спали.

В результате попадания вражеского снаряда погибли по меньшей мере 8 парней, еще 8 – пропавшие без вести. Кроме того, 19 раненых солдат забрали в больницу.

К слову, российские оккупационные войска 7 марта пытались захватить Николаев, нанеся несколько ударов по южному городу Украины. К счастью, Николаев отразил атаку врага.

В городе в результате обстрелов войсками РФ возникли три пожара. По информации ГСЧС, в результате обстрелов погиб один человек.

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