"Суспільне Миколаїв" ссылается на официальное сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что бригада спасателей ликвидировала возгорание на территории частных домов и один пожар складского помещения с овощами.

По информации ГСЧС, в результате обстрелов погиб один человек. Снаряд попал в его дом. Специалисты Государственной службы потушили пожар на площади в 40 квадратных метров.

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