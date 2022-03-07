Суспільне Миколаїв посилається на офіційне повідомлення пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що бригада рятувальників ліквідувала займання на території приватних будинків та одну пожежу складського приміщення з овочами.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілів загинув один чоловік. Снаряд потрапив до його будинку. Фахівці Державної служби загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів.

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