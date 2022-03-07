"Добре їх відігнали"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що атака ворога на місто розпочала о 05:15.

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Він розповів, що російські війська йшли на Миколаїв з трьох напрямів. В окупантів був наказ захопити місто за будь-яку ціну.

Кім заявив, що українські артилеристи героїчно відбили місто. Глава Миколаївської ОВА зазначив, що командування росіян кинуло "своїх" після "поворотних моментів" бою.

Як підсумок, Кім констатував відбиття атаки: "Добре їх відігнали".

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