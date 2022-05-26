О том, с чего все началось и как история снова повторяется – читайте в материале 24 канала.

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"Аэропорт временно не принимает рейсы"

Именно из сообщения о том, что Донецкий аэропорт "временно" останавливает обслуживание рейсов, и началась доблестная борьба за аэродром. Тогда никто даже не догадывался, что "временно" превратится в долгие 8 лет. И рейсы, которые должны были перенести на несколько дней, так и не были реализованы в Донецке.



Сообщения об остановке работы аэропорта / Скриншот из твиттера Донецкого аэропорта

С чего все началось

В ночь на 26 мая 2014 года группа пророссийских сепаратистов со второй попытки смогла занять часть зданий аэропорта. В конце концов, украинские военные освободили помещение аэропорта в Донецке. Они применили истребители для того, чтобы ликвидировать боевиков.

В районе международного аэропорта Донецка продолжалась активная фаза антитеррористической операции – снайперы отстреливали боевиков. Украинские подразделения действовали стремительно и эффективно – были убиты около 45 боевиков, еще несколько десятков получили ранения. После этого начались долгие дни обороны.

Обратите внимание! Как отметили в украинском МВД, в первом бою за Донецкий аэропорт украинцы не потеряли ни одного бойца.