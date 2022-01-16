"Киборгами" защитников Донецкого аэропорта назвали сами пророссийские боевики. Потому что украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАПа в абсолютно нечеловеческих условиях.

Обратите внимание Бои за Донецкий аэропорт: как украинские военные защищались от российских боевиков

Все, что нужно знать о 242 днях боев за Донецкий аэропорт, читайте в нашем материале.

Первые попытки захватить ДАП

Взять ДАП под контроль боевики и их российское военное руководство пытались с апреля 2014 года.

17 апреля 2014 года над входом в аэропорт был вывешен флаг террористической организации "ДНР", хотя аэропорт продолжал работать и оставался под украинским контролем.

Он прекратил принимать и отправлять рейсы только 6 мая, когда стало ясно, что есть существенная угроза безопасности полетов.

Первый выстрел

Практически до конца мая украинские воины без единого выстрела смогли сохранять спокойствие в аэропорту.

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26 мая 2014 года в ДАП начали занимать российские спецназовцы из группы "Искра", а также подразделения батальона "Восток", который тогда формировался из местных коллаборационистов во главе с Александром Ходаковским.

Почему о группе "Искра" много говорили?

Потому что она могла нанести немало вреда и сильно повлиять на ход боевых действий.



Эту группу в Ростове-на-Дону россияне сформировали из ветеранов боевых действий, или по меньшей мере с опытом службы в армии (ВДВ, СпП МВД, армейский СпП). В нее входило около 48 человек. Командовал группой участник чеченских войн Алексей Горшков, имевший позывной "Искра".



Под этим проистекающим от имени командира названием часто упоминают не только отряд Горшкова, но и все сводное подразделение, пришедшее из Ростова в Донецк вместе с "Искрой". Он насчитывал более 100 человек. В него вошли также чеченские боевики и натренированные россиянами местные коллаборационисты.



И сводное подразделение, и саму группу "Искра" создали под кураторством офицера Главного управления Генштаба Олега Иванникова.

В ответ на выдвижение россиян украинское командование отправило в район аэропорта вертолеты Ми-24 и штурмовик Су-25. Спецназовцы 3-го полка, десантники 25-й бригады и офицеры спецрезерва ГУР, которые в то время находились в Старом терминале и в окрестностях аэропорта, поддержали украинскую авиацию огнем.

Первый выстрел сделал наш спецназовец Володя Корниец ("Воха"). Увидел, что наш вертолет ведут из ПЗРК. До того выстрелов в аэропорту не было. Но он понимал, что сбить наш вертолет для боевиков – не проблема. Он докладывал, что видит, как сепары из ПЗРК ведут вертолет. Командир снайперов 3-го полка спецназа с псевдо "Турист" ему ответил: "Видишь – стреляй!". С этого выстрела начался бой. Боевики не ожидали, что наши ребята будут открывать огонь. Рассчитывали, что украинские военные отступят и отдадут им аэропорт. А так не случилось,

– вспоминает военная корреспондентка Ирина Вовк.

В этом бою пророссийские силы понесли большие потери. Почувствовав преимущество украинских военных, они загрузились в машины и отступили в Донецк.

После боя погибших и раненых боевики вывозили несколькими КамАЗами. Тогда в Донецке активно работали наши партизаны. В том числе, они вступали в отряды до сепаров. Когда КамАЗы с ранеными боевиками выезжали, наши партизаны подняли шум, что едут бойцы "Правого сектора", по машинам открыли огонь из гранатометов. Так боевики добили своих же,

– говорит Вовк.

Пророссийские силы в этом бою потеряли около 50 человек.

Бои за аэропорт

После этого штурма ситуация вокруг аэропорта оставалась условно спокойной вплоть до подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года.

После заключения этих договоренностей сепаратисты атаковали аэропорт. Как тогда пояснил спикер ДУК "Правого сектора" Андрей Шараскин, аэропорт и его окрестности могли стать плацдармом для дальнейшего наступления со стороны сепаратистов.

С тех пор бои за аэропорт становились все более ожесточенными. С каждым новым неудачным штурмом боевиков аэропорт получал не только стратегическое, но и символическое значение. Для украинцев он был свидетельством героизма его защитников, а для пророссийских боевиков это был раздражитель, который надо было устранить.

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Шараскин с группой зашел в аэропорт в октябре. По его воспоминаниям, тогда именно он оказался том периоде, который показан в фильме "Киборги": когда защитники ДАП ожидают, что против них применят тяжелую огнеметную систему залпового огня "Буратино". Она стреляет термобарическими боеприпасами, способными выжигать все живое на площади до 40 тысяч квадратных метров. Это, по его словам, должно было сломить украинских защитников. И взятие аэропорта должно было стать своеобразным подарком ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

В ДАП мы зашли одними людьми, а вышли совсем другими. Мы как раз застали тот момент, когда ко дню рождения Путина хотели использовать "Буратино", чтобы выжечь в аэропорту весь кислород. Эти сутки, конечно, нас перевернули. Мы вспомнили, что не вечны, и стали полнее чувствовать жизнь,

– говорит он.

При этом, по его словам, те, кто прошел бои за ДАП часто вспоминают о них как о самом страшном и самом ярком приключении в жизни. "Действительно, редко где были такие контактные бои на коротких дистанциях, когда едва не переходишь в рукопашную. Это оставляет свой отпечаток. Для тех ребят, кто оттуда вышел, был ли там ранен и больше не участвовали в других боях – это точно так есть", – говорит он.

Абсолютно абсурдных ситуаций, которые добавляли различных измерений, там действительно хватало.

"Мы с ребятами проводили зачистку второго этажа. Как раз в этот момент мне позвонили. Оказалось, звонят журналисты, хотят пригласить принять участие в проекте "Храбрые сердца".

Это классно со стороны смотрелось – все стоят, драматическая тишина, мы как раз снайперов выискиваем. И в этой тишине меня приглашают на телевидение. Шепотом говорю, что если нас смогут поменять и мы выедем из ДАПа – приеду. Ну, а если нет, то уже нет. Напоследок человек, который меня приглашал, говорит: "Перескажите всем, что вы герои!". Я в ответ шепчу "Окей" и отключаюсь.

Возвращаюсь к пацанам, говорю: "Звонили с телевидения. Просили пересказать, что вы герои". Они на меня взглянули и ответили: "Пиз*ец, полегчало! Пошли работать!" Андрей Шараскин Защитник Донецкого аэропорта, киборг "Богема"

Еще один "киборг" Михаил Лупейко ("Ангел") вспоминает, что много усилий боевики возложили на то, чтобы взять под свой контроль диспетчерскую башню. Это он хорошо почувствовал на себе – должен был корректировать работу артиллерии с этой башни во время своей ротации.

Работать было тяжело, потому что регулярно выезжал танк и прямой наводкой расстреливал башню. Она не давала покоя,

– говорит Лупейко.

"Сначала они пытались ее захватить. Один раз прошли по подземным коммуникациям, но наши их не пропустили. Это было не сложно – выход один и он очень узкий. Потом проход завалили просто. Затем пытались подойти со стороны пожарной части. Там было много высокой травы, она позволяла близко к нам подойти. Мы траву выжгли, и с этого направления ерзать перестали. Были попытки снайперских атак с метеовышки. Но там снайпера быстро "погасили". После этого уже начали прямой наводкой бить по зданию из танков и минометов. Танками разбивали башню, минометами – ее админкорпусы, с которых мы могли контролировать взлетную полосу", - вспоминает он.

Несмотря на все это украинский флаг на башне развевался вплоть до 13 января 2015 года – пока сама башня не упала под натиском атак, которые после Нового года стали более агрессивными.

Не выдержал бетон

Практически весь январь украинская армия мощно отбивала попытки штурма. Лидеры "ДНР" неоднократно заявляли о полном захвате аэропорта, хотя это не было правдой.

Чтобы еще больше осложнить ситуацию, боевики мешали проведению эвакуации раненых и погибших. Например, один из бойцов 80-й бригады Игорь Рымар из-за обстрелов более семи часов ждал возможности получить помощь после тяжелого ранения, рассказывает Вовк.

Петя Полицяк ("Черный") и Иван Каменчин ("Катана") договорились с боевиками: если они без оружия будут нести Римара, то их пропустят. Хотя сепары говорили: "А зачем вы это делаете? Вы и так все погибнете". Но все равно, чтобы спасти Римара, ребята разоружились и тащили его по снегу почти два километра. Передали медикам. И вернулись. Римар через месяц скончался в больнице. Полицяк погиб в терминале во время обвала. Живым остался "Катана", который и рассказал эту историю,

– говорит она.

Таких историй попыток спасения из ДАП за все время боев есть сотни.

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Во второй половине месяца события ускорились.

Еще 19 января в Генштабе ВСУ заявляли: ситуацию в аэропорту контролируют "Киборги". Однако ситуация была очень напряженной. Боевики не давали вынести погибших и раненых из-под обстрела. Кроме того, в тот день боевики взорвали часть перекрытия второго этажа, где находились украинские военные. Через два дня взорвали перекрытие нового терминала Донецкого аэропорта. После взрывов в новом терминале началось сильное массированное наступление со всех сторон. Впрочем, украинские продолжали наносить боевикам тяжелые потери, уничтожая и людей, и технику. Несмотря на то, что их позиции были разрушены и простреливались прямой наводкой.

21 января с территории аэропорта отступили последние защитники. Потому что аэропорт больше не был пригодным для обороны.

Важно: в разное время в боях за Донецкий аэропорт и непосредственно на его территории, и в прилегающем поселке Пески принимали участие спецназовцы 3-го отдельного полка, а также бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 95-й отдельных аэромобильных бригад, 93-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов. А также добровольцы полка "Днепр-1", "Правого сектора" и ОУН. Защищая Донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных, более 300 получили ранения.

Впрочем, даже после падения стен ключевых зданий аэропорта, украинские воины подтвердили, что "киборгами" их назвали не просто так. Они продолжали отбивать его территорию, чтобы вывести погибших и раненых.

Как отметила Вовк, об этом важно и говорить, и помнить.

Говорить, что после падения терминала наши ребята еще несколько дней держали "пожарку" – это важно. Что держали РЛС – тоже важно. Что взлетная полоса до сих пор под нашим огневым контролем – тоже важно. Что "муравейник", "17-я" высота и много позиций вокруг ДАПа наши – тоже важно. Наши не сдали аэропорт. Просто здание было полностью разбито, там ничего не осталось,

– говорит она.

"Там было очень много крутых людей. Для меня, например, очень крутыми были водители МТ-ЛБ, которые не боялись на такой жестянке заезжать и завозить ребят на ротации, вывозить раненых. Многие из них погибли. Например, Дмитрия Гудзика похоронили только в прошлом году", – добавляет журналистка.

Кто такой Дмитрий Гудзик?

Водитель МТ-ЛБ 80 ОАЭМБр, мастер-номер обслуги. На военную службу его призвали в 2014 году, воевать за Донецкий аэропорт он поехал добровольцем.



В ночь на 20 января 2015 года выехал из Песок забирать раненых из аэропорта Донецка. Погиб в результате взрыва. По показаниям старшины ВСУ Виталия Гнатенко, Дмитрий сообщил по рации: "Я горю, дистанцироваться не могу". "Ему дали задание дотянуть до радиолокационной станции. Там мы смогли бы его забрать. Но он не доехал буквально 200-300 метров, сдетонировал БК, и они погибли", – рассказал Гнатенко.



Через месяц тело Дмитрия удалось вывезти из ДАП вместе с телами еще четырех защитников. Родные не сразу узнали тело. Его идентифицировали на основании экспертизы ДНК. Перезахоронение погибшего в родном селе на Львовщине Водитель МТ-ЛБ 80 ОАЭМБр, мастер-номер обслуги. На военную службу его призвали в 2014 году, воевать за Донецкий аэропорт он поехал добровольцем.В ночь на 20 января 2015 года выехал из Песок забирать раненых из аэропорта Донецка. Погиб в результате взрыва. По показаниям старшины ВСУ Виталия Гнатенко, Дмитрий сообщил по рации: "Я горю, дистанцироваться не могу". "Ему дали задание дотянуть до радиолокационной станции. Там мы смогли бы его забрать. Но он не доехал буквально 200-300 метров, сдетонировал БК, и они погибли", – рассказал Гнатенко.Через месяц тело Дмитрия удалось вывезти из ДАП вместе с телами еще четырех защитников. Родные не сразу узнали тело. Его идентифицировали на основании экспертизы ДНК. Перезахоронение погибшего в родном селе на Львовщине состоялось в конце августа 2021 года.

Кроме того, 27 января украинские военные отвоевали часть аэропорта – чтобы забрать тела семерых воинов, которые ранее погибли.

Шараскин говорит, что "киборги" – это особая страница истории украинцев. По его словам, несмотря на то, что стены аэропорта упали, ДАП – это победный эпизод", а его защитники являются безоговорочными героями.

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Но не нужно романтизации войны. В войне нет ничего доброго и хорошего. Нет ничего романтичного: пот, кровь, слезы, ранения, мясо, человеческие внутренности и запах останков собратьев. Война – это сложная работа. Ее лучше избегать. Но раз уж нам избежать войны не удалось – нужно побеждать любыми средствами,

– уверен герой.