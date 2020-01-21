Несокрушимые "киборги": что нужно знать о героической обороне Донецкого аэропорта

Сам противник назвал их "киборгами", поскольку более полугода не мог выбить из Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 244 дня, пока его артиллерией и танками не сравняли с землей. Об одном из самых ожесточенных противостояний российско-украинской войны – читайте дальше.

Пафосно, с перерезанием голубой ленты, в мае 2012 года Виктор Янукович открыл новый терминал Донецкого аэропорта имени уроженца Донецкой области, известного композитора Сергея Прокофьева.

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Уже через два года в ночь на 26 мая это новенькое здание без единого выстрела заняли штурмовые группы россиян вместе с украинским изменником – спецназовцем Александром Ходаковским. Это он открыл дверь и запустил вооруженных человечков в здание, но ненадолго.



Боевик Александр Ходаковский

Наемники понесли потери и были вынуждены отступать. По разным оценкам, тогда их вокруг аэропорта погибло примерно сотня. После относительного затишья бои за Донецкий аэропорт возобновились осенью. Боевики имели преимущество в живой силе, и проигрывали в другом – мотивации.

Через неконтролируемые пункты пропуска из России на оккупированный Донбасс курсировали так называемые гумконвои. Наемникам доставляли технику и живую силу, зато вывозили цинковые коробки. А в Ростовской области "груз-200" рос в целые безымянные могильники.



Донецкий аэропорт до разрушения

Ближе к зиме бои за аэропорт становились все более ожесточенными. Штурмовали танками, обстреливали из градов и артиллерии. Старый терминал от постоянных ударов тяжелой техники превратился в сплошную руину.

Главной целью боевиков стал новый терминал. Кольцо вокруг ДАПа сужалось. Попасть в аэропорт можно было только по дороге из Песков и под плотным огнем. Ее сами "киборги" назвали "дорогой жизни".

Диспетчерская башня аэропорта была своеобразными глазами украинских защитников – территория просматривалась на километры. На ней в течение всего периода боев развевался украинский флаг.



Украинский флаг на диспетчерской башни ДАПа

Захватить стратегически важный объект боевикам не удалось. 13 января сосредоточенным огнем террористы ее завалили. Последние считанные недели обороны аэропорта до сих пор удивляют храбростью не только обычных людей, но и опытных военных.

Бои в прямом смысле шли за этажи. Украинские защитники держали первый, российские наемники – подвал и второй этаж. 20 января боевики взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обрушились, погребая под собой несокрушимых киборгов.

Киборги исполняют гимн Украины перед падением ДАПа: смотрите видео

На следующий день командование решило отвести военных из аэропорта. Потому что воевать было не за что: аэропорт стал непригодным для ведения обороны. Боевики захватили в плен часть раненых "киборгов". Их действиям невозможно найти оправдание.

"Гиви" показательно срезал украинский флаг из формы пленных. Нарушая любые человеческие правила, Женевскую конвенцию, вели военных по оккупированному Донецку, издевались. Пулеметчика Игоря Брановицкого после длительных пыток двумя выстрелами в голову застрелил главарь боевиков "Моторола" – на глазах у других заключенных.

Кто такой Игорь Брановицкий?Пулеметчик 90-го отдельного десантного штурмового батальона "Житомир" 81-й десантно-штурмовой бригады, погиб в боях 21 января 2015 года. Во время обороны аэропорта вытащил на себе двух раненых собратьев из нового терминала, после чего сам попал в плен. Как рассказали очевидцы, после пыток и издевательств над собратьями добровольно признал себя пулеметчиком, которого так разыскивали боевики.

Впоследствии российские боевики привезли пленных "киборгов" в аэропорт – доставать из-под завалов своих собратьев. Теперь и "Гиви", и "Моторола", которые издевались над украинскими военными, ликвидированы. Обстоятельств их смертей никто не знает.

Украина же своих героев не забывает. В боях за Донецкий аэропорт погибли примерно сотня украинских защитников. Четверо считаются пропавшими без вести. Ранения получили более 400 бойцов. Их имена высечены в истории современной Украины.

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