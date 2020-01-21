15:06
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Несокрушимые "киборги": что нужно знать о героической обороне Донецкого аэропорта

      46 Читати новину українською

      Сам противник назвал их "киборгами", поскольку более полугода не мог выбить из Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 244 дня, пока его артиллерией и танками не сравняли с землей. Об одном из самых ожесточенных противостояний российско-украинской войны – читайте дальше.

      Пафосно, с перерезанием голубой ленты, в мае 2012 года Виктор Янукович открыл новый терминал Донецкого аэропорта имени уроженца Донецкой области, известного композитора Сергея Прокофьева.

      Читайте также: Память "киборгов" чтят в городах Украины: трогательные фото, видео

      Уже через два года в ночь на 26 мая это новенькое здание без единого выстрела заняли штурмовые группы россиян вместе с украинским изменником – спецназовцем Александром Ходаковским. Это он открыл дверь и запустил вооруженных человечков в здание, но ненадолго.

      Олександр Ходаковський
      Боевик Александр Ходаковский

      Наемники понесли потери и были вынуждены отступать. По разным оценкам, тогда их вокруг аэропорта погибло примерно сотня. После относительного затишья бои за Донецкий аэропорт возобновились осенью. Боевики имели преимущество в живой силе, и проигрывали в другом – мотивации.

      Через неконтролируемые пункты пропуска из России на оккупированный Донбасс курсировали так называемые гумконвои. Наемникам доставляли технику и живую силу, зато вывозили цинковые коробки. А в Ростовской области "груз-200" рос в целые безымянные могильники.

      Донецький аеропорт
      Донецкий аэропорт до разрушения

      Ближе к зиме бои за аэропорт становились все более ожесточенными. Штурмовали танками, обстреливали из градов и артиллерии. Старый терминал от постоянных ударов тяжелой техники превратился в сплошную руину.

      Главной целью боевиков стал новый терминал. Кольцо вокруг ДАПа сужалось. Попасть в аэропорт можно было только по дороге из Песков и под плотным огнем. Ее сами "киборги" назвали "дорогой жизни".

      Диспетчерская башня аэропорта была своеобразными глазами украинских защитников – территория просматривалась на километры. На ней в течение всего периода боев развевался украинский флаг.

      Бої за ДАП
      Украинский флаг на диспетчерской башни ДАПа

      Захватить стратегически важный объект боевикам не удалось. 13 января сосредоточенным огнем террористы ее завалили. Последние считанные недели обороны аэропорта до сих пор удивляют храбростью не только обычных людей, но и опытных военных.

      Бои в прямом смысле шли за этажи. Украинские защитники держали первый, российские наемники – подвал и второй этаж. 20 января боевики взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обрушились, погребая под собой несокрушимых киборгов.

      Киборги исполняют гимн Украины перед падением ДАПа: смотрите видео

      На следующий день командование решило отвести военных из аэропорта. Потому что воевать было не за что: аэропорт стал непригодным для ведения обороны. Боевики захватили в плен часть раненых "киборгов". Их действиям невозможно найти оправдание.

      "Гиви" показательно срезал украинский флаг из формы пленных. Нарушая любые человеческие правила, Женевскую конвенцию, вели военных по оккупированному Донецку, издевались. Пулеметчика Игоря Брановицкого после длительных пыток двумя выстрелами в голову застрелил главарь боевиков "Моторола" – на глазах у других заключенных.

      Кто такой Игорь Брановицкий?Пулеметчик 90-го отдельного десантного штурмового батальона "Житомир" 81-й десантно-штурмовой бригады, погиб в боях 21 января 2015 года. Во время обороны аэропорта вытащил на себе двух раненых собратьев из нового терминала, после чего сам попал в плен. Как рассказали очевидцы, после пыток и издевательств над собратьями добровольно признал себя пулеметчиком, которого так разыскивали боевики.

      Впоследствии российские боевики привезли пленных "киборгов" в аэропорт – доставать из-под завалов своих собратьев. Теперь и "Гиви", и "Моторола", которые издевались над украинскими военными, ликвидированы. Обстоятельств их смертей никто не знает.

      Украина же своих героев не забывает. В боях за Донецкий аэропорт погибли примерно сотня украинских защитников. Четверо считаются пропавшими без вести. Ранения получили более 400 бойцов. Их имена высечены в истории современной Украины.

      Смотрите больше о боях за Донецкий аэропорт

       

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: коронавирус распространяется по миру
      сегодня
      5807
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Донецкий аэропорт Киборги Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Самоспалення за Україну Олекси Гірника: "Хай живе Самостійна Соборна Українська держава"
      Блог Медіа 29
      сегодня , 14:02 30 лет "Живой цепи единства": как это было – фото
      Анна Запотоцька 65
      20 января , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      960
      20 января , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      123
      сегодня , 12:06 Министерство образования сокращает вузы: с чем можна поздравить Новосад?
      Сергій Фурса 524
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук