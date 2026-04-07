Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что они могут прибегнуть к атаке в любое время. Важным остается другое – почему россиянам это важно, если стоимость этого оружия безумная.

Когда Россия снова может запустить "Орешник"?

Военный эксперт объяснил, что запустить ракету "Арешник" стоит очень дорого – говорится о десятках миллионов долларов только за один пуск. Кроме того, военного смысла в применении этих ракет не очень много. Однако врагу на это безразлично.

Россиянам нет смысла привязываться к массированной атаке. У нас все равно нечем ее сбивать. Они могут запустить ее в любой момент. Поэтому россияне могут готовить атаку и на Пасху,

– сказал он.

Между тем военный эксперт Денис Попович вспомнил, что ранее враг уже запускал "Орешник" дважды – по Днепру и по Львовской области. Тогда это было именно во время массированных атак.

По его мнению, нельзя отрицать то, что оккупанты применят эту ракету еще раз. В то же время он отметил, что как кинетическое средство поражения "Орешник" не является эффективным, потому что назначение этой ракеты – нести ядерный боезаряд.

Интересно! Месяц назад в Украине объявили воздушную тревогу и сообщили о возможном применении "Орешника". Однако пусков тогда так и не было. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что таким образом враг прибегает к психологическому давлению. По его словам, Кремль пытается создать атмосферу неопределенности и напряжения.

Что известно о предыдущих ударах "Орешника"?