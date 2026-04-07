Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що вони можуть вдатись до атаки у будь-який час. Важливим залишається інше – чому росіянам це важливо, якщо вартість цієї зброї шалена.

Коли Росія знову може запустити "Орешник"?

Військовий експерт пояснив, що запустити ракету "Орешник" коштує дуже дорого – мовиться про десятки мільйонів доларів лише за один пуск. Крім того, військового сенсу у застосуванні цих ракет не дуже багато. Однак ворогу на це байдуже.

Росіянам немає сенсу прив’язуватись до масованої атаки. В нас все одно немає чим її збивати. Вони можуть запустити її будь-коли. Тому росіяни можуть готувати атаку і на Великдень,

– сказав він.

Тим часом військовий експерт Денис Попович пригадав, що раніше ворог вже запускав "Орешник" двічі – по Дніпру та по Львівській області. Тоді це було саме під час масованих атак.

На його думку, не можна заперечувати те, що окупанти застосують цю ракету ще раз. Водночас він зауважив, що як кінетичний засіб ураження "Орешник" не є ефективний, бо призначення цієї ракети – нести ядерний боєзаряд.

Цікаво! Місяць тому в Україні оголосили повітряну тривогу та повідомили про можливе застосування "Орешника". Однак пусків тоді так і не було. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що в такий спосіб ворог вдається до психологічного тиску. За його словами, Кремль намагається створити атмосферу невизначеності та напруги.

Що відомо про попередні удари "Орешника"?