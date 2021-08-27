Гудзик получил смертельное ранение 20 января во время боев за Донецкий аэропорт. Героя на протяжении 5 лет считали пропавшим без вести.

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Во Львове попрощались с Дмитрием Гудзиком

Прощание с погибшим Героем Дмитрием Гудзиком произошло утром 27 августа на территории 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады на улице Стрыйской. В церемонии принял участие городской голова Андрей Садовый.

Львов прощается с киборгом Дмитрием Гудзиком. Он погиб еще в 2015 году в бою за Донецкий аэропорт. Сегодня героя похоронят в родной земле на Сокальщине. Светлая Память,

– отметил мэр на своей фейсбук-странице.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Смотрите фото прощания с погибшим Героем / Фото ЛГС

Что известно о Дмитрии Гудзике