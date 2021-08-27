Гудзик получил смертельное ранение 20 января во время боев за Донецкий аэропорт. Героя на протяжении 5 лет считали пропавшим без вести.
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Во Львове попрощались с Дмитрием Гудзиком
Прощание с погибшим Героем Дмитрием Гудзиком произошло утром 27 августа на территории 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады на улице Стрыйской. В церемонии принял участие городской голова Андрей Садовый.
Львов прощается с киборгом Дмитрием Гудзиком. Он погиб еще в 2015 году в бою за Донецкий аэропорт. Сегодня героя похоронят в родной земле на Сокальщине. Светлая Память,
– отметил мэр на своей фейсбук-странице.
Смотрите фото прощания с погибшим Героем / Фото ЛГС
Что известно о Дмитрии Гудзике
- Пуговица родился 17 октября 1989 в городе Белз, что на Львовщине.
- Его 14 августа 2014 года призвали на военную службу во время мобилизации в ВСУ.
- После поражения вражеской пулей на Востоке, Героя вывезли из района Донецкого аэропорта вместе с погибшими десантниками.
- Его идентифицировали на основании экспертизы ДНК, но похоронили как временно неустановленного защитника Украины на Краснопольском кладбище.
- У погибшего защитника остались жена и дочь.