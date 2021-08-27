Ґудзик отримав смертельне поранення 20 січня під час боїв за Донецький аеропорт. Героя протягом 5 років вважали зниклим безвісти.

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У Львові попрощались з Дмитром Ґудзиком

Прощання із загиблим Героєм Дмитром Ґудзиком відбулося зранку 27 серпня на території 80-ої окремої десантно-штурмової бригади на вулиці Стрийській. До церемонії долучився міський голова Андрій Садовий.

Львів прощається з кіборгом Дмитром Ґудзиком. Він загинув ще у 2015 році у бою за Донецький аеропорт. Сьогодні герой спочине у рідній землі на Сокальщині. Світла Пам'ять,

– зазначив мер на своїй фейсбук-сторінці.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Дивіться фото прощання із загиблим Героєм / Фото ЛМР

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