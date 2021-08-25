Нова втрата на Донбасі

Трагедія трапилася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Звідки родом боєць невідомо.

В'ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України. Він мав багато планів на майбутнє,

– розповіли в ОТУ "Схід".

Командування та особовий склад ОТУ "Схід" висловили співчуття рідним воїна та запевнили, що не пробачать ворогу смерть побратима.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям В'ячеслава Пітька з приводу їхньої втрати.

На День Незалежності загинув ще один військовий

Раніше ОТУ "Схід" писало, що 24 серпня бойовики на Донбасі вбили нашого військового, а іншого – поранили. Постраждалого у задовільному стані відвезли у лікарню. Згодом мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що полеглий воїн – 38-річний місцевий мешканець Олександр Аксьонов.

Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися зі штабом ООС, аби з'ясувати, чи був Пітько постраждалим побратимом Аксьонова.

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