Бойовики вкотре цинічно обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Один військовий загинув, а ще одного – поранили
Бойовики обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення,
– мовиться у повідомленні.
Пораненого воїна терміново евакуювали та доправили у лікарню. Стан його здоров'я – задовільний.
Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- За минулу добу, 23 серпня, окупанти 4 рази порушували режим тиші на Донбасі. Найманці Росії обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Водяного, Мар'їнки, Широкиного. На Луганщині також зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
- Унаслідок ворожих атак один український воїн зазнав вогнепального поранення, несумісного з життям.
- 22 серпня також загинув український військовий. Він отримав поранення несумісні з життям.
- До речі, попри режим "тиші" окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Вогонь відкривають ледь не щодня. Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 57 українських військових.