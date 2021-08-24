Бойовики вкотре цинічно обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Один військовий загинув, а ще одного – поранили

Бойовики обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення,
– мовиться у повідомленні.

Пораненого воїна терміново евакуювали та доправили у лікарню. Стан його здоров'я – задовільний.

Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Коротко про ситуацію на Донбасі

  • За минулу добу, 23 серпня, окупанти 4 рази порушували режим тиші на Донбасі. Найманці Росії обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Водяного, Мар'їнки, Широкиного. На Луганщині також зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
  • Унаслідок ворожих атак один український воїн зазнав вогнепального поранення, несумісного з життям.
  • 22 серпня також загинув український військовий. Він отримав поранення несумісні з життям.
  • До речі, попри режим "тиші" окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Вогонь відкривають ледь не щодня. Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 57 українських військових.