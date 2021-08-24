Боевики в очередной раз цинично обстреляли позиции украинских защитников. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".

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Один военный погиб, а еще одного – ранили

Боевики обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение,

– говорится в сообщении.

Раненого воина срочно эвакуировали и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким павшего героя.

Коротко о ситуации на Донбассе