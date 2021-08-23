Оккупанты открыли огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Военнослужащий из состава ООС получил ранение и погиб на месте.

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Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника,

– отметили в ООС.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

"Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает имеющихся договоренностей", – говорится в сообщении ООС.

Обратите внимание! Несмотря на то, что продолжается "перемирие", оккупанты продолжают его нарушать. Огонь открывают чуть ли не ежедневно. Только с начала 2021 года на Донбассе уже погибли по меньшей мере 55 украинских военных.

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