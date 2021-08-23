Окупанти відкрили вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Військовослужбовець зі складу ООС зазнав поранення та загинув на місці.

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Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника,

– наголосили в ООС.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не дотримується наявних домовленостей", – мовиться у повідомленні ООС.

Зверніть увагу! Попри те, що триває "перемир'я", окупанти продовжують його порушувати. Вогонь відкривають ледь не щодня. Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 55 українських військових.

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