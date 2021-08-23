Незважаючи на дії окупантів, ситуацію в районі проведення ООС контролюють наші воїни. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Де бойовики порушували тишу

Поблизу Водяного противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 120 міліметрів.

Біля Широкиного найманці Росії за допомогою квадрокоптера дистанційно замінували територію.

На Луганщині зафіксований проліт БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь,

– зазначили у штабі ООС.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє повне та всеосяжне перемир'я. Українські воїни його сумлінно дотримується, а російські окупанти – систематично порушують.

Ситуація на Донбасі: що відомо

На Донбасі 22 серпня окупанти 5 разів зривали режим припинення вогню.

Неспокійно було біля населеного пункту Луганське, Мар'їнка, Піски та Південне.

Унаслідок атак ворога один воїн зазнав поранення, несумісного з життям.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу