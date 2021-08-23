Трагічну звістку повідомили на сторінці 28 окремої механізованої бригади, де і служив український герой.

Важливо 15 тисяч загиблих: під посольством Росії нагадали про злочини проти українців

Життя військового обірвалося 22 серпня приблизно о 15:15. На взводному опорному пункті у Юрія поцілив ворожий снайпер. Поранення, на жаль, було несумісне з життям.

Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів. За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє,

– повідомили у бригаді бійця.

На сторінці 28 ОМБр наголосили, що не забудуть та не пробачать цинічні дії ворога.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття родині, друзям та близьким загиблого захисника України.

Не минає і дня без обстрілів

На жаль, російські окупанти чхати хотіли на режим тиші. Вони щодня обстрілюють позиції наших захисників та навіть відривають вогонь по цивільному населенню.

Минулої доби у районі проведення ООС окупанти 5 разів зривали режим тиші. Вони застосовували проти наших захисників гранатомети, кулемети та вели вогонь зі стрілецької зброї. Неспокійно було біля Луганського, Мар'їнки, Пісків, Південного. А на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника.