Про чергові порушення з боку російських найманців повідомила українська сторона СЦКК. Про це також мовиться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 24 серпня.

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини 102 одиниці озброєння.

Довідка. 12 із них розміщені з порушеннями ліній відведення, 73 – поза межами виділених місць зберігання. Ще 17 – перебували в зоні безпеки

Де розміщене озброєння окупантів

Полігон поблизу Міусинська. Там зафіксували 3 ракетні системи залпового вогню, 14 танків, 10 самохідних та 11 причіпних гаубиць.

Там зафіксували 3 ракетні системи залпового вогню, 14 танків, 10 самохідних та 11 причіпних гаубиць. Населений пункт Садовий. Поблизу розміщені 9 ракетних систем залпового вогню з порушенням лінії відведення.

Поблизу розміщені 9 ракетних систем залпового вогню з порушенням лінії відведення. Полігон поблизу Тернового. Там є 21 танк та 17 самохідних гаубиць. Усі – за межами виділених місць зберігання.

Крім цього, патрулі та безпілотники малого радіуса дії зафіксували озброєння, розміщене у зоні безпеки в житлових районах Калинового, Брянки та поблизу Кам'янки, Старобешевого, Новомихайлівки, Мар'янівки.



Озброєння окупантів, розміщене з порушеннями / Карта з фейсбук-сторінки ООС

"Все це може свідчити про ймовірне створення російськими окупаційними військами маневрових броньованих груп, перевірку резерву та ротацію особового складу", – зазначили в ООС.

Крім цього, спостерігачі ОБСЄ заявили, що російсько-окупаційні війська продовжують перешкоджати роботі їхніх патрулів. Такі порушення мають системний характер.