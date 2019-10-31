Бои за Донецкий аэропорт: как украинские военные защищались от российских боевиков

Это были одни из самых ожесточенных боев в войне с Россией. Защитники Донецкого аэропорта собственной отвагой и кровью возвели живой памятник мужества украинцев. Воздушные ворота Донбасса благодаря преданности украинских военных превратилась в неприступную цитадель, о которую сломала зубы российская военная машина.

Военный корреспондент и участник боев за ДАП Руслан Ярмолюк рассказал, что нас там недооценивали, говорили: "А хохлы воевать не умеют". То после ДАПа кардинально изменилось отношение к украинской армии. Обычные слесари, обычные электрики, обычные строители смогли накрошить там элиту российского спецназа.

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Условия в которых украинцы давали бой войскам российского агрессора, особенно на конец 2014 – начало 2015 года являлись невозможно тяжелыми, даже по меркам войны.

Такое невозможно забыть, потому что это ДАП и этим все сказано. Я на восток ездил. Там был и в Дебальцево и в Марьинке, и в Попасной. Я понимал, что происходит, но то что я увидел в ДАПе меня поразило так, что такое нельзя забыть,

– водитель Благотворительного Фонда 24 Александр Медведский.

Защитники ДАПа развеяли по ветру основные мифы Кремля. О якобы гражданской войне и о якобы непобедимой русской армии. Близ Ростова росли кладбища с безымянными могилами наемников, боевиков, и погибших служащих регулярной русской армии.



Кладбище с безымянными могилами

Долгие семь месяцев смертельного экзамена, которые составляли бойцы Вооруженных Сил Украины и добробатов, подарили Украине то, что не купить – честь и достоинство страны. Весной 2014 года пророссийские силы в Донецке начали брать власть в свои руки. Политическим прикрытием вторжения Москвы в Украину стали марионетки Кремля. В роли "говорящей головы", с которой озвучивали российскую пропаганду выступал Павел Губарев.



Павел Губарев

Силовое крыло на которое опирался план "русской весны" наполнялся украинофобами среди которых хватало силовиков. Самое боеспособное подразделение боевиков в Донецке возглавил бывший командир донецких спецназовцев "Альфы" – Александр Ходаковский. Бывший сотрудник донецкой СБУ запустил в административное здание аэропорта боевиков. Кроме георгиевских ленточек у них автоматы и РПГ.



Александр Ходаковский

6 апреля 2014 года сепаратисты зашли в Донецкую ОГА и готовили дальнейшие захваты стратегических объектов. Аэропорт был одним из них. На следующий день аэродром взяли под контроль бойцы 3-го украинского полка спецназначения. Эта информация не афишировалась. Донецк все еще принимал самолеты и так продолжалось до середины мая.

Это была первая серьезная операция сил штаба АТО. Который только 22 мая был создан, подписанные документы на его создание,

– пояснил военный аналитик Александр Сурков.

Оперативный штаб АТО возглавил генерал Виктор Муженко. 22 мая состоялись первые столкновения под Карловкой и возле Рубежного.



Генерал Виктор Муженко

В новостях кадры бетонных блоков на дорогах, чужие флаги в украинских городах и с вооруженными людьми в георгиевских лентах дополняли сюжеты с бездействием силовиков и растерянными военными. Страна замерла в ожидании неопределенного будущего.

Был сделан вывод, что нужно начинать решительные действия. Взять ключевой пункт и показать зубы,

– заявил военный аналитик Александр Сурков.

Уже утром 26 мая к Донецкому аэропорту начали тянуться машины с вооруженными боевиками. Всего до 400 человек. Они появились на подступах к аэропорту, а затем очень быстро на крыше нового терминала.

"Наши военные сидели в зале. Тогда еще аэропорт работал. Они были, как охрана аэропорта. Когда туда зашли сепаратисты, то начало формироваться понимание, что их постараются оттуда выбить. И тогда начали готовиться к обороне", – рассказал военный эксперт Александр Карпюк (Серж Марко).



Александр Карпюк

Боевики полагались на свое численное превосходство. Их ультиматум к сотне украинских бойцов, которые были в аэропорту был прост: или выходите, или погибнете. Вертолеты с подкреплением, которые шли на помощь украинским спецназовцам, террористы взяли на мушку "птуров".

Когда обнаружили человека с ПЗРК на крыше дома, то по нему сработали снайперы. Это было начало боев,

– заявил военный эксперт Александр Карпюк (Серж Марко).

Такого отпора враг не ожидал. А когда в небе появилась авиация, вражеское наступление захлебнулось окончательно. "Сначала авиация разогнала и испугала боевиков, положив кучу народа. Затем там высадились наши спецназовцы, наши десантники и взяла под контроль терминал", – рассказал военный аналитик, ведущий Армия ФМ Александр Сурков.

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Боевики, паникуя отошли к центру Донецка, по дороге расстреляв грузовик со своими людьми. А фото из Донецкого Морга подтверждали масштабы поражения. Ситуация вокруг аэропорта имени Прокофьева начала меняться в конце лета 2014 года. Прорвав Восточную границу, Россия отправила на Донбасс оружие и войска. Информация о присутствии российской кадровой армии после Иловайская уже ни была слухами. Атаки на защитников ДАПа усиливались.

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