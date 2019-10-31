Бої за Донецький аеропорт: як українські військові захищалися від російських бойовиків

Це були одні з найзапекліших боїв у війні з Росією. Захисники Донецького аеропорту власною відвагою і кров’ю звели живий пам’ятник мужності українців. Повітряні ворота Донбасу завдяки відданості українських військових перетворилася на неприступну цитадель, об яку зламала зуби російська військова машина.

Військовий кореспондент та учасник боїв за ДАП Руслан Ярмолюк розповів, що нас там недооцінювали, казали: "А хохли вони воювати не вміють". То після ДАПу кардинально змінилося ставлення до українського війська. Звичайні слюсарі, звичайні електрики, звичайні будівельники змогли накрошити там еліту російського спецпризначення.

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Умови в яких українці давали бій військам російського агресора, особливо на наприкінці 2014 року початку 2015 року були нереально важкими, навіть за мірками війни.

Таке неможливо забути, тому що це ДАП і цим все сказано. Я на Схід їздив. Там був і в Дебальцево і в Мар’їнці, і в Попасній. Я розумів, що відбувається, але те що я побачив у ДАПі мене вразило так, що таке не можна забути, – водій Благодійного Фонду 24 Олександр Медведський.

Оборонці ДАПу розвіяли по вітру основні міфи Кремля. Про нібито громадянську війну і про нібито непереможну російську армію. Поблизу Ростова росли цвинтарі з безіменними могилами найманців, бойовиків, і загиблих службовців регулярної російської армії.



Цвинтар з безіменними могилами

Довгі сім місяців смертельного екзамену, які складали бійці Збройних Сил України і добробатів, подарували Україні те, що не купити – честь і гідність країни. Весною 2014 року проросійські сили в Донецьку почали брати владу в свої руки. Політичним прикриттям вторгнення Москви в Україну стали маріонетки Кремля. У ролі "говорячої голови", з якої озвучували російську пропаганду виступав Павло Губарєв.



Павло Губарєв

Силове крило на яке спирався план "русской вєсни" наповнювався українофобами серед яких вистачало силовиків. Найбоєздатніший підрозділ бойовиків у Донецьку очолив колишній командир донецьких спецпризначенців "Альфи" – Олександр Ходаковський. Колишній працівник донецької СБУ запустив в адміністративне приміщення аеропорту бойовиків. Окрім георгіївських стрічок у них автомати і РПГ.



Олександр Ходаковський

6 квітня 2014 року сепаратисти зайшли в Донецьку ОДА і готували подальші захоплення стратегічних об'єктів. Аеропорт був одним із них. Наступного дня летовище взяли під контроль бійці 3-го українського полку спецпризначення. Ця інформація не афішувалася. Донецьк все ще приймав літаки й так тривало до середини травня.

Це була перша серйозна операція сил штабу АТО. Який тільки 22 травня був створений, підписані документи на його створення, – пояснив військовий аналітик Олександр Сурков.

Оперативний штаб АТО очолив генерал Віктор Муженко. 22 травня відбулися перші зіткнення під Карлівкою і біля Рубіжного.



Генерал Віктор Муженко

В новинах кадри бетонних блоків на дорогах, чужі прапори в українських містах і з озброєними людьми в георгіївських стрічках доповнювали сюжети з бездіяльністю силовиків й розгубленими військовими. Країна завмерла в очікуванні невизначеного майбутнього.

Був зроблений висновок, що потрібно починати рішучі дії. Взяти ключовий пункт й показати зуби,

– заявив військовий аналітик Олександр Сурков.

Вже зранку 26 травня до Донецького аеропорту почали тягнутися машини з озброєними бойовиками. Загалом до 400 людей. Вони з’явилися на підступах до аеропорту, а потім дуже швидко на даху нового терміналу.

"Наші військові сиділи в залі. Тоді ще аеропорт працював. Вони були, як охорона аеропорту. Коли туди зайшли сепаратисти, то почало формуватися розуміння, що їх постараються звідти вибити. І тоді почали готуватися до оборони", – розповів військовий експерт Олександр Карпюк (Серж Марко).



Олександр Карпюк

Бойовики покладалися на свою чисельну перевагу. Їх ультиматум до сотні українських бійців, які були в аеропорту був простий: або виходите, або загинете. Вертольоти із підкріпленням, які йшли на допомогу українським спецпризначенцям, терористи взяли на мушку "птурів".

Коли виявили людину з ПЗРК на даху будинку, то по ньому спрацювали снайпери. Це був початок боїв,

– заявив військовий експерт Олександр Карпюк (Серж Марко).

Такої відсічі ворог не очікував. А коли в небі з’явилася авіація, ворожий наступ захлинувся остаточно. "Спочатку авіація розігнала й перелякала бойовиків, поклавши кучу народу. Потім там висадилися наші спецназівці, наші десантники й взяла під контроль термінал", – розповів військовий аналітик, ведучий Армія ФМ Олександр Сурков.

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Бойовики, панікуючи відійшли до центру Донецька, по дорозі розстрілявши вантажівку із своїми людьми. А фото з Донецького Моргу підтверджували масштаби поразки. Ситуація навколо аеропорту імені Прокоф'єва почала мінятися наприкінці літа 2014 року. Прорвавши Східний кордон, Росія відправила на Донбас зброю і війська. Інформація про присутність російської кадрової армії після Іловайська уже не була чутками. Атаки на захисників ДАПу посилювалися.

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