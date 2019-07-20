Грузинсько-російська війна: як все починалося

За два з половиною роки до офіційного розпаду Радянського Союзу, у квітні 1989 року, Кремль прислав армію, щоб придушити масові демонстрації в столиці Грузинської РСР.

За два з половиною роки до офіційного розпаду Радянського Союзу, у квітні 1989 року, Кремль прислав армію придушити масові демонстрації в столиці Грузинської РСР.

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Акції протесту спровокувала ініціатива одного із абхазьких населених пунктів вийти із складу Грузинської республіки і приєднатися до Російської Федеративної Соціалістичної Республіки.

Дуже швидко звинувачення Москви у розпалюванні сепаратизму в автономній Абхазії перетворилися на протиурядові і антирадянські. Навіть вночі головна вулиця Тбілісі – Алея Руставі була заповнена людьми. Зрозумівши, що грузинська міліція і республіканська КГБ безсилі, за наказом згори в Тбілісі рушили вантажівки з військовослужбовцями із російських Пермі, Воронєжа і Горького, а також спецназ із вірменської Дивізії Дзержинського.



Протести в Грузії

В ніч проти 9 квітня силовики атакували беззбройний табір демонстрантів. Удар був дуже сильний. До розправи над непокірними залучили бронетехніку. Спецназ пустив в хід саперні лопатки, газ і електрошокери. За одну ніч в Тбілісі загинуло 20 людей і з них 14 жінок. Найстаршій було 70 років, наймолодшій – 16. Ще майже дві тисячі отримали поранення.

Трагедія 9 квітня підштовхнула грузинів до радикального розриву з Москвою. У вересні 1989 Грузія оголосила політичний і економічний суверенітет. На початку 1991 року, майже одночасно з балтійськими республіками, Грузинська СРСР остаточно відокремилася від Москви.

Перший президент незалежної Грузії Звіада Гамсахурдії відразу взявся посилювати ролі Тбілісі, а це вдарило по автономних округах Грузинської РСР Абхазі і Осетії.

З одного боку війна стала кульмінацією пориву влаштувати у власній хаті свої порядки. З іншого – об'єктивно – це нагадувало спробу оголосити наприклад, спальню в домі – окремою квартирою, щоб підкреслити туди чужинців.

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Москва, яка топила в крові національні повстанські рухи на всій підконтрольній території, раптом, ніби то перейнялася долею самостійницького руху невеликого кавказького народу.

Всередині невеликої держави Грузія існувала імперська диктатура по приниженню національних культур і народів, які хотіли б зберегтися. Стирали пам'ять про абхазьку історію, щоб зробити цю історію загальногрузинською,

– сказав російський політик, агент КДБ Сергей Бабурін.

З одного боку і осетини, і абхазці пронесли свою самоідентичність навіть через радянське гонило. З іншого, зважаючи, що тема відділення в обох регіонах мала спільне джерело в Москві – цілком можна говорити, що і "казус беллі" в обох війнах був справою рук Кремля.

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Що відбувається у Грузії зараз?

Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.

Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.

Наступного дня мітинги відновились з новою силою . Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.

Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

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