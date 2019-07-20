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      Грузинсько-російська війна: як все починалося

      Конфлікти 100 Читать новость на русском

      За два з половиною роки до офіційного розпаду Радянського Союзу, у квітні 1989 року, Кремль прислав армію, щоб придушити масові демонстрації в столиці Грузинської РСР.

      За два з половиною роки до офіційного розпаду Радянського Союзу, у квітні 1989 року, Кремль прислав армію придушити масові демонстрації в столиці Грузинської РСР.

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      Акції протесту спровокувала ініціатива одного із абхазьких населених пунктів вийти із складу Грузинської республіки і приєднатися до Російської Федеративної Соціалістичної Республіки.

      Дуже швидко звинувачення Москви у розпалюванні сепаратизму в автономній Абхазії перетворилися на протиурядові і антирадянські. Навіть вночі головна вулиця Тбілісі – Алея Руставі була заповнена людьми. Зрозумівши, що грузинська міліція і республіканська КГБ безсилі, за наказом згори в Тбілісі рушили вантажівки з військовослужбовцями із російських Пермі, Воронєжа і Горького, а також спецназ із вірменської Дивізії Дзержинського.

      протести грузія 1989
      Протести в Грузії

      В ніч проти 9 квітня силовики атакували беззбройний табір демонстрантів. Удар був дуже сильний. До розправи над непокірними залучили бронетехніку. Спецназ пустив в хід саперні лопатки, газ і електрошокери. За одну ніч в Тбілісі загинуло 20 людей і з них 14 жінок. Найстаршій було 70 років, наймолодшій – 16. Ще майже дві тисячі отримали поранення.

      Трагедія 9 квітня підштовхнула грузинів до радикального розриву з Москвою. У вересні 1989 Грузія оголосила політичний і економічний суверенітет. На початку 1991 року, майже одночасно з балтійськими республіками, Грузинська СРСР остаточно відокремилася від Москви.

      грузія

      Перший президент незалежної Грузії Звіада Гамсахурдії відразу взявся посилювати ролі Тбілісі, а це вдарило по автономних округах Грузинської РСР Абхазі і Осетії.

      З одного боку війна стала кульмінацією пориву влаштувати у власній хаті свої порядки. З іншого – об'єктивно – це нагадувало спробу оголосити наприклад, спальню в домі – окремою квартирою, щоб підкреслити туди чужинців.

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      Москва, яка топила в крові національні повстанські рухи на всій підконтрольній території, раптом, ніби то перейнялася долею самостійницького руху невеликого кавказького народу.

      Всередині невеликої держави Грузія існувала імперська диктатура по приниженню національних культур і народів, які хотіли б зберегтися. Стирали пам'ять про абхазьку історію, щоб зробити цю історію загальногрузинською,
      – сказав       російський політик, агент КДБ Сергей Бабурін.

      З одного боку і осетини, і абхазці пронесли свою самоідентичність навіть через радянське гонило. З іншого, зважаючи, що тема відділення в обох регіонах мала спільне джерело в Москві – цілком можна говорити, що і "казус беллі" в обох війнах був справою рук Кремля.

      Більше – дивіться у відео.

      Що відбувається у Грузії зараз?

      • Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.
      • Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.
      • Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.
      • Наступного дня мітинги відновились з новою силою . Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.
      • Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.
      • Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.
      • Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.
      • Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

      Дивіться відео: у Грузії почалися антиросійські протести

       

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      Теги: Новини Росії Конфлікти Новини Грузії Війна
      Джерело: 24 канал
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