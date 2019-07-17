Телеміст Україна – Грузія: головні тези

Між українським 24 каналом та грузинським Руставі-2 відбувся телеміст. Експерти обговорили вступ в НАТО та ЄС, повернення окупованих територій, інформаційну політику та реакцію Заходу на конфлікти.

Сучасні відносини Росії та Грузії

Давід Бериташвілі: У стані гібридної війни, тому що зараз ж не тільки пушки використовують. Зараз 21 століття, тому використовують ще різні хитрості – супутники, агентства Russia Today. Так, як в Грузії свобода слова й нових перепон вони не зустрічають. Тим більше, що влада доброзичлива до північної пропаганди, не дуже пручаються. Іноді просто завчають і повторюють те, що їм підказують з Москви.

Читайте також: Росія накладає санкції на Грузію: реакція Путіна

Ставлення Заходу до конфлікту в Грузії

Торніке Шарашенідзе: На Заході, зокрема Італії та Німеччині, є дуже багато політиків, які шукають привід, аби помиритися з Росією та відсунути на другий план Україну та Грузію.

Які території окупувала Росія?У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.



18 березня 2014 року Путін спільно з самопроголошеною владою захопленого Криму Аксьоновим, Константиновим та Чалим підписали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.

Чи захопить Путін ще частину України

Віталій Дейнега: Можна сміло стверджувати, що Донбас, як такий, Росії не потрібен. РФ потрібна Україна. Але Донбас може стати тим важелем, яким Росія може смикати. Може спробувати взяти Маріуполь, Харків, тобто вийти на море, до слова, вони вже майже анексували Азовське море. В цьому напрямку вони можуть рухатись, але Донбас – це все ж не ціль як Крим. Донбас – це інструмент.



Як Росія може напасти на Україну

Поведінка грузинської влади

Бату Кутелія: Проблема зараз набагато більша, ніж була у 2008 році. І проблема не в окупованих 20%, а в інших 80%, які Росія зараз намагається по-іншому окупувати. Її тактика впливу на інші 80% це так звана state capture – захоплення держави шляхом проникнення до влади, системи державного правління. Сьогоднішня грузинська влада є дуже хорошим інструментом для такої цілі. Нинішня криза дуже чітко показала що в нас є велика проблема не тільки в інформаційній пропаганді, а вже в захопленні держави і в контролі політичного порядку денного в Грузії шляхом нашої чинної влади.

Читайте також: Україна-Грузія: спільний ворог Росія

Чи допоможе економічний ріст повернути окуповані території

Бату Кутелія: У цього рецепту відсутній один важливий компонент – це безпека. Я важко уявляю, як Україна і Грузія буде розвиватися, якщо не буде більш широких гарантій безпеки. Їх я бачу тільки в членстві у НАТО і більш активна участь наших стратегічних партнерів у тому, що відбувається на Чорному морі. Вступ України та Грузії НАТО – це найкоротший шлях для відновлення територіальної цілісності мирним шляхом.

Чи допоможе НАТО

Віталій Дейнега: Альянс не допоможе повернути Україні Донбас, якщо мовиться про воєнний спосіб. Якщо ж ми говоримо не про воєнне повернення, то НАТО може посприяти, але не є кінцевим інструментом, який можна використовувати. Все одно все зводиться до сили армії, дипломатії та економіки.

Інформаційна політика Кремля

Давід Бериташвілі: Майдан на якусь частину росіян дуже сильно повпливав. Сотні тисяч ліхтариків запалювалися в знак солідарності, весь світ бачив, як люди прикриваючись фанерними щитами, намагалися витягнути своїх друзів з-під куль. Це справило враження, але ж такі події не відбуваються постійно. Зомбоящик потім бере реванш.

Для чого 24 телеканал провів телеміст?



Він став відповіддю на пропозицію українського телеканалу NewsOne ( власником якого є Тарас Козак, а фактично він належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку) та "Россия 24" (прокремлівський пропагандистський телеканал) збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить" та анонсували його на 12 липня.



Ця новина викликала шквал обурень серед українців, у тому числі і президента Зеленського. Тому зрештою телеканал NewsOne скасував проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких". Попри це під стінами каналу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.



Руставі-2 – це канал, ведучий якого нещодавно облаяв у одній з програм президента Росії Володимира Путіна.

Дивіться повне відео телемосту між Україною та Грузією: