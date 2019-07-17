Які зараз відносини у Росії та Грузії: відповідь експертів

В ефірі 24 каналу відбувається телеміст Україна – Грузія "Давайте поговоримо" з грузинським каналом "Руставі-2". Експерти обговорили питання сучасного стану відносин між Росією та Грузією.

Політолог Давід Бериташвілі: У стані гібридної війни, тому що зараз ж не тільки пушки використовують. Зараз 21 століття, тому використовують ще різні хитрості – супутники, агенства Russia Today. Так, як в Грузії свобода слова й нових перепон вони не зустрічають. Тим більше, що влада доброзичлива до північної пропаганди, не дуже пручаються. Іноді просто завчають і повторюють те, що їм підказують з Москви.

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Журналістка Натя Коберідзе: Гібридна війна продовжується і зараз вона в достатньо гарячій фазі, тому що Росія впливає на Грузію всіма своїми зусиллями. Продовжується повзуча анексія. Все потужніше працюють російські інститути. Вони здійснюють вплив на громадську думку та настрої в суспільстві. Я не знаю, скільки відсотків суспільства вважають Росію "братським народом". Проте впевнена, що близько 80% вважають НАТО та Євросоюз – головним партнером розвитку країни.

Що відомо про ситуацію з Абхазією і Південною Осетією? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.

Дивіться онлайн телеміст між Україною та Грузією: