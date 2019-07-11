Путіна обматюкав ще один грузинський журналіст: з'явилось архівне відео 18+

Георгій Габунія був не першим грузинським журналістом, який дозволив собі жорстку лайку щодо президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, у 2013 році інший журналіст з Грузії обматюкав главу Кремля просто в прямому ефірі.

Архівне відео 6-ти річної давності опублікував відомий український журналіст і блогер Денис Казанський. Саме він звернув увагу на те, що грузинські журналісти люблять нецензурно критикувати Путіна.

Читайте також: Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту

До речі, матюкати Путіна і його маму на грузинському ТБ, виявляється, стара традиція. Ось, наприклад, відео 2013 року. Тоді начебто ніхто так не хвилювався, як в цей раз,

– прокоментував відео Казанський.

На відео чути, що журналіст говорить нецензурні слова грузинською мовою. Проте, згодом ведучий звертається до Путіна і російською.

Грузинський журналіст обматюкав Путіна: відео 18+

Користувачі у коментарях до посту зауважили, що ймовірно в 2013 році цей інцидент не мав такого розголосу і "переживання", адже за межами Грузії не було такої потужної підтримки проти президента Росії-агресора.

Хто ще обматюкав Путіна на грузинському ТБ?В ефірі грузинського телеканалу "Рустави 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.



Такі дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".



Через цей інцидент телеканал "Руставі-2" призупинив повноваження і відсторонив від роботи Габунію. Проте ведучого не звільнятимуть зі ЗМІ.

Відеозвернення журналіста Габунія в ефірі "Рустави 2" (18+):