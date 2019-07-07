Канал Медведчука та пропагандисти "Росія 24" влаштують спільний телеміст
Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведедуть спільний телеміст "Надо поговорить"
Двогодинний так званий телеміст відбудеться найближчої п’ятниці , 12 липня, про це повідомив російський ведучий і відомий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов у програмі "Вести недели".
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Розпочатися цей "телеміст" має о 17:00 за Києвом. Ведучими від "Росія 24" будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вже прокоментувала такі наміри на сторінці у Facebook. Сюмар засудила проведення такого мосту, назвавши це зродою.
Телемости, діалоги – це все прекрасно. Але лише тоді, коли Росія піде з українського Донбасу і Криму. Все решта – зрада. Крапка. Одні гинуть, відвойовуючи кожен метр своєї землі. Інші – "телемости" будують,
– написала вона.
Які медіа в Україні контролює Медведчук?
Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.
Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.
Марафон із купівлі телеканалів Козак почав відносно нещодавно:
- 5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича
- 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна", який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут.
- 14 червня 2018 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній прибрав до рук ZIK.
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Про те, які елітні будинки та приховані маєтки має Медведчук – читайте тут.
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