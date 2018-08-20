Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування

Влітку 2018-го в ефірі інформаційного телеканалу "112 Україна" значно почастішали згадки про Віктора Медведчука в позитивному руслі. На ринку заговорили про те, що лідер проросійського руху "Український вибір" придбав цей телеканал.

Сам він це заперечує.

Читайте також: Вбивство російських журналістів у ЦАР: перші результати приватного розслідування

За документами канал переписали на громадянина Німеччини Едуарда Катца, його ж представили аудиторії каналу як нового власника. Утім, розслідування журналістів "Схем" показало, що Едуард Катц мешкає у віддаленому селі в німецькій глибинці, де разом з дружиною заробляє на життя перепродажем уживаних автомобілів. Натомість на справжнього власника вказує новий менеджмент, який прийшов на канал цього літа і має тісні зв’язки з політсилою Віктора Медведчука.

Зміни у формальній структурі власності

Телеканал "112 Україна" був створений у 2012–2013 роках ще за президентства Віктора Януковича. Перший ефір відбувся за декілька днів до початку Революції Гідності. Учасники ринку стверджували, що в канал інвестував тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, втім, це так і не було доведено. Власником каналу називав себе бізнесмен Андрій Подщипков.

У квітні 2018 року в структурі власності телеканалу відбулися суттєві зміни. 99% власності компанії перейшло швейцарській фірмі АТ "Плірофоріес АГ". Її власник за документами – громадянин Німеччини Едуард Катц.



Едуард Катц

У відкритих джерелах будь-які згадки про нього з’являються виключно у прив’язці до купівлі телеканалу "112 Україна". На сайті каналу опублікований відеосюжет. У ньому йдеться про те, що новий власник каналу Едуард Катц відвідав Америку й "поспілкувався з представниками провідних телеканалів, профспілок, продюсерів тамтешніх ЗМІ".

Головна мета – налагодження співпраці, а також вивчення американського досвіду боротьби за свободу слова,

– повідомив ведучий у студії, і ніби на підтвердження цих слів глядачам показали нарізку з офісів низки американських телеканалів ззовні.

Далі в сюжеті з’явився сам Едуард Катц, стоячи на вулиці. Утім, кадрів, які б підтверджували зустрічі Катца з американськими телевізійниками, у сюжеті не було.

Журналісти "Схем" детальніше дослідили все, що пов’язано з персоною нового українського медіавласника.

Продавець уживаних автомобілів – український медіамагнат

Робота з реєстрами, базами даних та соцмережами посилила підозри, що Едуард Катц не може бути справжнім бенефіціарним власником українського телеканалу.

Катц проживає у маленькому селищі Кюнцелль у центральній частині Німеччини. З місцевої преси можна дізнатись, що в 2017 році його родина брала участь у розіграші, який проводила місцева радіостанція, і виграла поїздку на відпочинок у Таїланд та В’єтнам.

29-річна асистентка дантиста Альона Катц із чоловіком Едуардом та трьома дітьми вже скоро поїдуть відпочивати в Азію,

– мовиться в новині місцевої газети Fuldaer Zeitung.

Уже згодом родина справді вирушила на відпочинок, звідки на сторінці Едуарда залишилось декілька фотографій.

Окрім українського телеканалу "112 Україна", у родини Катців, як виявили "Схеми", є ще один бізнес. Це торгівля уживаними автомобілями у Кюнцеллі. Фірма має "родинну" назву – Exclusive Cars Katz. Всього на сайті на цей час представлений вибір із 13 автомобілів з пробігом. Середня вартість – 40 тисяч доларів. Фірма зі статутним капіталом у 1000 євро записана на дружину Катца.

Читайте також: Як родичі судді Антонова, який закрив справу Кернеса, збагатилися квартирами та елітними авто

Втім, якщо зателефонувати за номером фірми, відповідає сам Едуард Катц. З ним же і варто обговорювати деталі купівлі автомобілів, що були у вжитку – він добре орієнтується, які авто наявні і в якому стані.

Важко уявити, як із цього бізнесу можна було б придбати український телеканал. Судячи з німецьких та міжнародних реєстрів, іншого бізнесу Едуард Катц не має. Про стиль життя німецького подружжя можна скласти уявлення з їхніх публікацій у соцмережах.



Едуард Катц з дружиною

Хоча журналісти "112-го" і презентують жителя німецької глибинки як справжнього нового інвестора телеканалу, та, схоже, Едуард Катц – це новий "лижний інструктор", тобто підставна особа, на яку просто формально записали телеканал при продажу.

Журналісти "Схем" телефоном повідомили Едуардові Катцу, що готують матеріал про купівлю ним українського телеканалу. Під час розмови він запевнив, що дасть письмові коментарі, утім, після цього на повідомлення та дзвінки більше не відповідав.

Оформлення активу на підставних осіб – типовий спосіб приховати реального власника. Хто ж він насправді? Про це може свідчити новий менеджмент, який прийшов на канал при перепродажу.

Генпродюсер, самбо і Медведчук

"Схемам" вдалося знайти конкретні свідчення, що вказують на зв’язок телеканалу "112 Україна" з лідером проросійської організації "Український вибір" Віктором Медведчуком.

На початку червня на офіційному сайті телеканалу з’явилося повідомлення, що у "112 Україна" тепер новий генеральний продюсер – 30-річний Артем Марчевський.

З березня 2015 року був співзасновником компанії "Гост-Медіа", в якій, окрім цього, обіймав посаду директора. Компанія займалася створенням рекламних роликів, кліпів, а також ТБ-проектів. До "Гост-Медіа" був у команді телеканалу ZiK. З березня 2013-го по листопад 2014-го працював у компанії "ТелеПро", в якій починав із позиції лінійного продюсера проекту, а покинув продакшн на посаді головного виконавчого продюсера. Різноплановий досвід отримав також на "1+1 Продакшн", де працював, паралельно отримуючи вищу освіту,

– розповіли про нього у новині.

Однак, як з’ясували "Схеми", це не повна біографія Артема Марчевського. Він має досвід не лише у медіабізнесі, а й у політиці.

У 2015 році Марчевський брав участь у виборах депутатів до Київської міськради. Балотувався у столичному 47-му виборчому окрузі від партії "Право народу»". Очолював список "Права народу" до міськради Віктор Чорний. Він балотувався і на посаду київського міського голови.

Публікації і світлини групи у мережі Facebook партії "Право народу", яку досі адмініструє сам Віктор Чорний, натякають на те, хто є справжнім політичним лідером для цієї сили.

Віктор Чорний – справді не чужа для Віктора Медведчука людина. У 2013 році він від імені "Українського вибору" висловлювався про необхідність референдуму щодо підтримки вступу України в тодішній Митний союз під егідою Росії.



Віктор Чорний

А ще Віктор Чорний – віце-президент Федерації бойового самбо в Україні і керівник ТОВ "Детективне охоронне агентство "Шторм". Саме на це агентство зареєстровані автомобілі, якими користуються охоронці Віктора Медведчука. Це зафіксували "Схеми" у листопаді 2017 року, коли ці "чорні чоловічки" політика напали на знімальну групу біля аеропорту "Київ" через спробу зафільмувати політика.

Федерація бойового самбо України – це ще одна структура, яка пов’язує Віктора Чорного з Віктором Медведчуком. Віктор Чорний є віце-президентом федерації, а Віктор Медведчук – її почесний президент. Останній регулярно вітає спортсменів на своїй Facebook-сторінці.



Фото з Facebook-сторінки Медведчука

Примітно, що невдовзі після призначення генпродюсером "112 Україна" Артема Марчевського в ефірі каналу з’явилися і його колега з "Права народу" Віктор Чорний, і Федерація самбо.

На початку серпня на телеканалі "112 Україна" вийшов документальний фільм "Мистецтво перемагати" – про успіхи українських бойових самбістів. У ньому Віктор Чорний як віце-президент розповідає про те, як почесний президент федерації Віктор Медведчук особисто вирішує проблеми спортсменів. Наприклад, особисто домовлявся з Володимиром Путіним про участь у турнірі в Сочі в 2013 році.

17 серпня Артем Марчевський попросив журналістів перетелефонувати для коментаря через три години, але і через три години слухавки не підняв. "Схемам" вдалося поспілкуватися з Марчевським у суботу через месенжер Facebook.

Читайте також: Мільйонні застави і Bentley в лікарню: як просувається справа "податківців Клименка"

Генпродюсер "112 України" повідомив, що призначив його на посаду Єгор Бенкердорф. Але до цього, зазначив Марчевський, він вів переговори особисто із Едуардом Катцом. На запитання, як Артем Марчевський взагалі знайшов контакти Едуарда Катца, генпродюсер відповів: "Я не буду розголошувати подробиці переговорів".

На запитання щодо зв'язку із Віктором Чорним та Віктором Медведчуком Артем Марчевський відписав: "Я не хочу у свій вихідний день відповідати на запитання без сенсу".

В "Українського вибору" не знайшлося часу для спілкування зі "Схемами", прес-секретар у відповідь на запитання надіслав посилання на публікацію газети "Вести", де Віктор Медведчук заперечує, що купував "112 Україна".

112 цитат Медведчука

Про те, що телеканал перейшов під контроль Медведчука, свідчить не лише пов’язаність із ним нового менеджменту.

Влітку 2018 року значно зросла "присутність" самого політика в ефірах програм на "112-му". Медведчук, як людина залаштункової політики, особисто на інтерв’ю не приходить, принаймні поки що. Натомість ефір каналу рясніє його цитатами, а із заяв його політичної сили робляться окремі новини.



Цитата Медведчука на "112 Україна"

Видання Media Sapiens звернуло увагу не лише на різке зростання цитованості Віктора Медведчука в ефірі "112-го", але й на зміст цих цитат: "Значно гірший аспект ситуації – зміст цих цитат. Умовно кажучи, всі твердження Медведчука можна поділили на три різновиди: критика Заходу, критика влади та просування Мінських домовленостей".

Відверто проросійський порядок денний поки що не простежується в загальній редакційній політиці каналу. Втім, свою програму з літа тут тепер має, наприклад, Денис Жарких, відомий своєю участю в ефірах російських пропагандистських телеканалів із критикою української влади.

Навіщо Медведчукові канал?

Віктор Медведчук за постмайданної влади вийшов із політичного закулісся завдяки своїй участі у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. А напередодні виборів 2019 року, схоже, вирішив повністю повернутись у публічну політику.

На початку серпня стало відомо, що Медведчук долучився до партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка цілить у наступний парламент, розраховуючи на широку підтримку південно-східного електорату. Глядачі відмічають суттєве зростання присутності Вадима Рабіновича в ефірі "112-го" каналу в серпні 2018 року.

Таким чином, напередодні виборів український медійний ландшафт зазнає змін, і в ньому з’являються нові гравці з політичними амбіціями. А в цьому разі – геополітичними.