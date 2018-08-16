Як родичі судді Антонова, який закрив справу Кернеса, збагатилися квартирами та елітними авто
Суддя Київського райсуду міста Полтави Андрій Антонов із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише одну земельну ділянку. Одночасно з цим, батьки його дружини за останні 8 років придбали 3 квартири, а також на тещу записані автомобілі Mercedes-Benz та BMW.
Про це йдеться в проекті "Декларації", пише Bihus.info.
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Як зазначено в Реєстрі нерухомого майна, у 2010 році тесть судді Юрій Романенко придбав квартиру площею 34 квадратних метри у Полтаві. У червні 2018 року він купив ще одне 43-метрове помешкання, а у 2014 році теща Антонова Ніна Романенко також стала власницею 47-метрової квартири у полтавській новобудові. На даний час сукупна вартість всієї цієї нерухомості складає близько 50-55 тисяч доларів.
Теща Антонова стала власницею 47-метрової квартири у полтавській новобудові
У 2012 році Ніна Романенко придбала новенький Mercedes-Benz ML 250. Торік вона також стала власницею BMW 520i 2015 року випуску. Зараз на вторинному ринку за подібні Mercedes-Benz просять близько 40-45 тисяч доларів, а за BMW – від 30 до 40 тисяч. Тесть і теща судді ніколи не займалися бізнесом, тому звідки у них кошти на купівлю квартир і люксових автівок – поки незрозуміло.
Автомобіль Mercedes-Benz ML 250 Ніни Романенко
Сам Андрій Антонов у своїх деклараціях за 2014-2017 роки із нерухомості вказує лише земельну ділянку у Полтаві площею 1000 квадратних метрів. Пересувається суддя нібито на старенькому Opel Vectra 1993 року випуску та мотоциклі Honda NM. Згідно з біографією, у Київському районному суді він працює останні 14 років, а до цього проходив службу в органах внутрішніх справ і податковій міліції.
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Його батько Володимир Антонов також понад 30 років вершив правосуддя у Полтаві та Харкові. У 2014 році, після свого виходу на пенсію, він придбав собі новенький кросовер BMW X5, хоча зараз ціни на такі автівки в салонах коливаються в межах від 55 до 80 тисяч доларів. Інший син Антонова Сергій також пішов по юридичній лінії і зараз працює суддею Октябрського райсуду Полтави.
Батько Антонова у 2014 році придбав собі BMW X5
Нагадаємо, 10 серпня суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, оскільки прокурори не з’явилися на 7 судових засідань і не підтримували обвинувачення по справі.