Как родственники судьи Антонова, закрывшего дело Кернеса, обогатились квартирами и элитными авто

Судья Киевского райсуда города Полтавы Андрей Антонов из недвижимости в своих декларациях указывает только один земельный участок. Одновременно с этим, родители его жены за последние 8 лет приобрели 3 квартиры, а также на тещу записаны автомобили Mercedes-Benz и BMW.

Об этом говорится в проекте "Декларации", пишет Bihus.info.

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Как указано в Реестре недвижимого имущества, в 2010 году тесть судьи Юрий Романенко приобрел квартиру площадью 34 квадратных метра в Полтаве. В июне 2018 года он купил еще один 43-метровое помещение, а в 2014 году теща Антонова Нина Романенко также стала обладательницей 47-метровой квартиры в полтавской новостройке. В настоящее время совокупная стоимость всей этой недвижимости составляет около 50-55 тысяч долларов.



Тёща Антонова стала владелицей 47-метровой квартиры в полтавской новостройке

В 2012 году Нина Романенко приобрела новенький Mercedes-Benz ML 250 В прошлом году она также стала обладательницей BMW 520i 2015 выпуска. Сейчас на вторичном рынке за подобные Mercedes-Benz просят около 40-45 тысяч долларов, а за BMW - от 30 до 40 тысяч. Тесть и теща судьи никогда не занимались бизнесом, поэтому откуда у них средства на покупку квартир и люксовых автомобилей – пока непонятно.



Автомобиль Mercedes-Benz ML 250 Нины Романенко

Сам Андрей Антонов в своих декларациях за 2014-2017 годы из недвижимости указывает только земельный участок в Полтаве площадью 1000 квадратных метров. Передвигается судья якобы на стареньком Opel Vectra 1993 выпуска и мотоцикле Honda NM. Согласно биографии, в Киевском районном суде он работает последние 14 лет, а до этого проходил службу в органах внутренних дел и налоговой милиции.

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Его отец Владимир Антонов также более 30 лет вершил правосудие в Полтаве и Харькове. В 2014 году, после своего выхода на пенсию, он приобрел себе новенький кроссовер BMW X5, хотя сейчас цены на такие машины в салонах колеблются в пределах от 55 до 80 тысяч долларов. Другой сын Антонова Сергей также пошел по юридической линии и сейчас работает судьей Октябрьского райсуда Полтавы.