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"Ахрана атмена": Холодницкого второй год охраняет УГО по приказу Порошенко

640 Читати новину українською
Расследование "Ахрана атмена"
Расследование "Ахрана атмена" / bihus.info

Замгенпрокурора Назара Холодницкого, который руководит антикоррупционной прокуратурой, уже второй год охраняет Управление государственной охраны. Соответствующее распоряжение подписал президент Петр Порошенко 19 ноября 2016 года. По закону, президент не имеет права предоставлять охрану УГО замгенпрокурору.

Об этом говорится в расследовании для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Назар Холодницкий сообщил, что обратился к генпрокурору и Администрации Президента с просьбой о госохране из-за попытки поджога дверей его квартиры в 2016 году, о которой ранее нигде не сообщалось. Расследуется ли этот поджог, Назару Холодницкому неизвестно.

Меня не вызывали ни разу. Просто был вопрос. Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом и в Администрацию Президента, и к генеральному прокурору,
– прокомментировал глава САП.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры уточнил, что обратился за охраной в первой половине 2016 года, а получил в ноябре. То есть поджог и обращение должны были произойти ориентировочно через полгода после назначения на должность.

Его коллега – директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник – сообщил, что знал об обращении Назара Холодницкого в АП за охраной, однако о поджоге квартиры не слышал.

Должность, на которую по собственному желанию избирался Назар Холодницкий, не предусматривает автоматическое обеспечение охраной за счет госбюджета. Но в случае реальной угрозы жизни антикоррупционного прокурора охранять его должна полиция.

Президент не наделен правом предоставлять УГО замгенпрокурора.

Заместитель генерального прокурора Украины – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры – не входит в число лиц, которые могут быть обеспечены охраной УГО на основании распоряжения Президента Украины,
– пояснил Владимир Харечко, юрист проекта "Жми" (Bihus.Info).

Дело в том, что закон, регулирующий деятельность УГО, определяет ограниченный круг должностных лиц, которым президент может предоставлять охрану от подконтрольного ему органа. Глава государства может обеспечить охраной УГО народного депутата, члена Кабинета министров, судей Конституционного и Верховного суда, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Нацбанка, если им угрожает опасность.

В УГО на просьбу назвать пункт законодательства, который позволял бы Петру Порошенко предоставлять охрану Холодницкому, не ответили.


В УГО ситуацию не прокомментировали

В случае угроз жизни заместителя генпрокурора существует другой закон – "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов". Согласно ему, решение о защите Холодницкого в случае реальных угроз должен был принимать руководитель прокуратуры, а обеспечивать безопасность – полиция.

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики САП Назар Холодницкий Расследования
Источник: 24 канал
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