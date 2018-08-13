22:31
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, сегодня
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему Порошенко "подарил" Холодницкому государственных охранников

Наши деньги 37 Читати новину українською

Недавно главный антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий посетил дисциплинарную комиссию, на которой обсуждались его разговоры, что были записаны аквариумным микрофоном. Но посетил не сам – его окружали десятка-полутора охранников УГО.

Отделался руководитель САП Назар Холодницкий не освобождением, а лишь выговором, и поехал, а вместе с ним десяток охранников, что и поразило, и заинтересовало присутствующих, потому что это были охранники Управления государственной охраны.

Читайте также: Назар Холодницкий получил отпускные: впечатляющая сумма

Но согласно закону, Холодницкий не мог бы получать подобную охрану, ведь по должности он просто не имеет на нее права. Но оказалось, что полтора десятка охранников УГО ему просто "подарил" Петр Порошенко.

Отметим, что военные УГО охраняют властные здания и отдельных топ-чиновников, в частности, всех президентов, премьер-министра, спикера Верховной Рады, Генпрокурора и еще нескольких чиновников.

Как сообщили в УГО, сопровождать Холодницкого они начали с 19 ноября 2016 года, а соответствующее решение принял Петр Порошенко. Что это за охранники и кто за них платит не интересовался никто, пока руководитель САП в конце июля не появился с большим количеством охраны на публике.

Нещодавно Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці
Недавно Холодницкий появился с большим количеством охраны на публике

Эти охранники помогали избежать вопросов на переменах, а впоследствии вывезли из помещения кортежем. Только в здании их насчитали с десяток, но оказалось, что это были не все – еще часть ждала на улице.

Вообще Президент Украины может своим решением предоставлять охрану УГО лишь при двух условиях. Во-первых, этому чиновнику должна грозить реальная опасность. Какая опасность может ему грозить, пока неизвестно. Журналисты программы "Наши деньги" решили лично у него спросить.

Мне в 2016 году подожгли входные двери. Я об этом никому не рассказывал. Есть соответствующие документы и рапорты. Тогда была реальная опасность. Я думаю, что она до сих пор остается. Я уже молчу о СМС-сообщениях. Чтобы решить этот вопрос я обратился в Администрацию Президента, тогда мне и предоставили охрану, – ответил Холодницкий.

Но есть кое-что важнее. Холодницкого, согласно закону, не могут охранять военнослужащие УГО, потому что он не является топ-чиновником. Получается, что Петр Порошенко просто не имел права обеспечивать его охраной. Поэтому объяснить этот вопрос пока невозможно, да и сколько средств на это ушло, также неизвестно.

Больше – смотрите в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

Теги: Новости политики Петр Порошенко Назар Холодницкий Наши деньги
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
сегодня, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
сегодня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
сегодня, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сегодня, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
сегодня, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Все, что на самом деле стоит знать об Олеге Ляшко: резонансное расследование
 27 марта 2017 , 23:33
Как одиозные депутаты "Блока Петра Порошенко" наживаются на "Укрзализныце"
 19 сентября 2017 , 00:22
Бомж или миллионер: какие доходы скрыл нардеп Руслан Сольвар
 28 ноября 2016 , 23:42
Мы знаем, где вы взяли деньги: расследование о состоянии "честного" депутата Мищенко
 21 ноября 2016 , 21:28
Деньги на ветер: как финансируются и на что тратят политические партии
 19 марта , 21:22
От квартирных афер до присвоения целых месторождений: самые громкие расследования 2018
 30 июля , 18:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук