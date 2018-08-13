Почему Порошенко "подарил" Холодницкому государственных охранников

Недавно главный антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий посетил дисциплинарную комиссию, на которой обсуждались его разговоры, что были записаны аквариумным микрофоном. Но посетил не сам – его окружали десятка-полутора охранников УГО.

Отделался руководитель САП Назар Холодницкий не освобождением, а лишь выговором, и поехал, а вместе с ним десяток охранников, что и поразило, и заинтересовало присутствующих, потому что это были охранники Управления государственной охраны.

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Но согласно закону, Холодницкий не мог бы получать подобную охрану, ведь по должности он просто не имеет на нее права. Но оказалось, что полтора десятка охранников УГО ему просто "подарил" Петр Порошенко.

Отметим, что военные УГО охраняют властные здания и отдельных топ-чиновников, в частности, всех президентов, премьер-министра, спикера Верховной Рады, Генпрокурора и еще нескольких чиновников.

Как сообщили в УГО, сопровождать Холодницкого они начали с 19 ноября 2016 года, а соответствующее решение принял Петр Порошенко. Что это за охранники и кто за них платит не интересовался никто, пока руководитель САП в конце июля не появился с большим количеством охраны на публике.



Недавно Холодницкий появился с большим количеством охраны на публике

Эти охранники помогали избежать вопросов на переменах, а впоследствии вывезли из помещения кортежем. Только в здании их насчитали с десяток, но оказалось, что это были не все – еще часть ждала на улице.

Вообще Президент Украины может своим решением предоставлять охрану УГО лишь при двух условиях. Во-первых, этому чиновнику должна грозить реальная опасность. Какая опасность может ему грозить, пока неизвестно. Журналисты программы "Наши деньги" решили лично у него спросить.

Мне в 2016 году подожгли входные двери. Я об этом никому не рассказывал. Есть соответствующие документы и рапорты. Тогда была реальная опасность. Я думаю, что она до сих пор остается. Я уже молчу о СМС-сообщениях. Чтобы решить этот вопрос я обратился в Администрацию Президента, тогда мне и предоставили охрану, – ответил Холодницкий.

Но есть кое-что важнее. Холодницкого, согласно закону, не могут охранять военнослужащие УГО, потому что он не является топ-чиновником. Получается, что Петр Порошенко просто не имел права обеспечивать его охраной. Поэтому объяснить этот вопрос пока невозможно, да и сколько средств на это ушло, также неизвестно.

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