Назар Холодницкий получил отпускные: впечатляющая сумма

Почти полмиллиона гривен отпускных – оказывается, что такие суммы для Украины вполне реальны, если ты – главный антикоррупционный прокурор.

Руководитель САП Назар Холодницкий почти сразу после выговора от квалификационно-дисциплинарной комиссии решил отдохнуть от работы и отправился в отпуск на полтора месяца – до 13 сентября.

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По сообщению Центра противодействия коррупции, руководитель САП получил за это 456 тысяч 780 гривен отпускных. Платить их государство, конечно, будет из наших налогов.

Напомним, что 26 июля дисциплинарная комиссия прокуроров объявила Холодницкому выговор. И это наказание было значительно мягче, чем того требовали податели жалобы – генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник, потому что они вообще требовали увольнения Холодницкого. А все из-за того, что он якобы "сливал" дела НАБУ и предупреждал их фигурантов об обысках.