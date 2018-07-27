В ГПУ есть готовое подозрение по Холодницкому, – СМИ

Текст подозрения руководителю Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому подготовил департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

При этом подозрение подготовили еще в марте 2018 года. Она касается двух эпизодов: слива информации и консультациях перед допросом свидетеля по делу о взятки Ульяне Супрун, а также о давлении Холодницкого на суд.

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По словам источника издания, это подозрение пока не было на столе у генерального прокурора Юрия Луценко.

Напомним, еще в марте 2018 года Луценко впервые обратился в КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкого обвиняли в разглашении тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.



К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.