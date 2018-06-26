Семья Холодницкого бесплатно получила полгектара земли под Киевом, – ЦПК

Борец с коррупцией – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – снова оказался эпицентре коррупционного скандала.

В Центре противодействия коррупции выяснили, что он и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.

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И это в то время, акцентируют в Центре противодействия коррупции, когда украинские военнослужащие не могут получить даже несколько соток. А прокурор и члены его семьи, не все из которых проживают в Украине, получают землю неоднократно и бесплатно.

Это одна из самых дорогих земель: село Белогородка, в котором землю получил Назар Холодницкий, село Ходосовка, в котором землю получила бесплатно сестра Холодницкого. В 2012-2013 годах, когда произошло это получение земли и приватизация, сотка стоила минимум 2-3 тысячи долларов. Эта земля выделялась в рамках, разрешенных под приватизацию, поэтому оспаривать это невозможно. В общем Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами недвижимости,

– рассказала член правления общественной организации Центр противодействия коррупции Александра Устинова.

Назар Холодницкий уже отреагировал на обвинения. Говорит, удивлен, почему об этом заговорили именно сейчас, ведь информация о земле была в декларациях еще в 2012-2013 годах. Мол, это очередное вброс от "Центра сплетен" – так он назвал Центр противодействия коррупции.

В скандалы Холодницкий попадает не впервые. Две недели назад стало известно, что его американскую визу аннулировали. Мол, из-за того, что им недовольны зарубежные партнеры Украины.

Хотя основания для персональных санкций есть. В НАБУ утверждают: Холодницкий давил на прокуроров и "сливал" информацию о запланированных обысках. В частности, в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом Бюро узнало с помощью прослушивания, которое установили в кабинете главы САП. Генпрокуратура ходатайствовала об увольнении Холодницкий, но квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров до сих пор рассматривает этот вопрос.