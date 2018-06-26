Родина Холодницького безкоштовно отримала півгектара землі під Києвом, – Центр протидії корупції

Борець з корупцією – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький – знову опинився епіцентрі корупційного скандалу.

У Центрі протидії корупції з'ясували, що він та його родина безкоштовно отримали майже півгектара землі у Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

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І це у той час, акцентують у Центрі протидії корупції, коли українські військовослужбовці не можуть отримати навіть кілька соток. А прокурор та члени його родини, не всі з яких проживають в Україні, отримують землю неодноразово і безкоштовно.

Це одна з найдорожчих земель: село Білогородка, в якій землю отримав Назар Холодницький, село Ходосівка, в якому землю отримала безкоштовно сестра Холодницького. В 2012-2013 роках, коли відбулося це отримання землі і приватизація, сотка коштувала мінімум 2-3 тисячі доларів. Ця земля виділялася в рамках, дозволених під приватизацію, тож оскаржувати це неможливо. Загалом Холодницький та його сестра володіють 12 об'єктами нерухомості,

– розповіла членкиня правління громадської організації Центр протидії корупції Олександра Устінова.

Назар Холодницький уже відреагував на звинувачення. Каже, здивований, чому про це заговорили саме зараз, адже інформація про землі була в деклараціях ще у 2012-2013 роках. Мовляв, це чергове вкидання від "Центру пліток" – так він назвав Центр протидії корупції.

У скандали Холодницький потрапляє не вперше. Два тижні тому стало відомо, що його американську візу анулювали. Мовляв, через те, що ним не задоволені закордонні партнери України.

Хоча підстави для персональних санкцій є. У НАБУ стверджують: Холодницький тиснув на прокурорів і "зливав" інформацію про заплановані обшуки. Зокрема, щодо мера Одеси Геннадія Труханова. Про це Бюро дізналося через прослуховування, яке встановили в кабінеті очільника САП. Генпрокуратура клопотала про звільнення Холодницького, але Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів досі розглядає це питання.