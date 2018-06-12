Вочевидь, Назара Івановича взяли на гачок, – експерт про звільнення Холодницького

Попри підозри у розголошенні таємниці слідства, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького навряд звільнять з посади. Він там потрібен, аби прикривати чиновників, яким закидають корупційні злочини.

Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов.

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"Вочевидь, Назара Івановича Холодницького все ж таки взяли на гачок. Зараз проти нього не дадуть хід якимось дисциплінарним провадженням, так і він, у свою чергу, намагатиметься прикрити тих, хто фактично врятував його від потенційного звільнення. У мене є великі сумніви, що Назара Івановича притягнуть до хоча б дисциплінарної відповідальності", – зазначив він.

На запитання ведучої, які шанси, що Назара Холодницького звільнять з посади очільника САП, Лємєнов відповів, що вони мінімальні.

Я реаліст. Я не хочу говорити вам те, що хочуть почути. Я не хочу малювати вам фантастичний розвиток подій, який навряд буде мати місце у даному випадку,

– додав Лємєнов.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького.



30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП.



Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.