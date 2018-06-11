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Холодницький розповів про стосунки з Ситником та Луценком після скандалу

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Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що має виключно робочі відносини з директором Антикорупційного бюро Артемом Ситником та генеральним прокурором України Юрієм Луценко.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів голова САП Назар Холодницький.

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За словами чиновника, йому не потрібно спілкуватися з Ситником, адже у них виключно робочі відносини, і "нічого більше бути не може".

"Він не є детектив. Він є просто директор. Розумієте, різниця між директором НАБУ і керівником САП така, що директор НАБУ є просто директором. А керівник САП він ще й прокурор у конкретних провадженнях. У мене є з ким спілкуватися, є детективи які розслідують справи, які погоджують ті чи інші санкції. Вони розслідують справи, приносять нам матеріали і ми дивимось чи є там, чи немає складу злочину. Особа, яка не є керівником органу досудового розслідування КПК впливати на слідство не має ніяк і не повинна", – заявив Холодницький.

Також, очільник САП зауважив, що "одіозні департаменти генпрокуратури" намагаються збити його з посади. Окрім того, Холодницький додав, що з Луценком 

Спілкуюся в рамках відносин. Наприклад є питання по поданню на нардепів, адже подання може вносити тільки генеральний прокурор, ми його готуємо. Тому питання виключно робочі. Так як і було до цього часу. От і все. Можна дуже багато і сильно на щось ображатися, там щоки дути, а треба просто робити свою роботу. От краще робити свою роботу і не думати про те, як збити колегу по цеху,
– підсумував голова САП.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП.

Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

 

Теги: Новини України Новини політики Артем Ситник НАБУ Юрій Луценко САП Назар Холодницький
Джерело: 24 канал
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