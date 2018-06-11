Холодницкий рассказал об отношениях с Сытником и Луценко после скандала

Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что имеет исключительно рабочие отношения с директором Антикоррупционного бюро Артемом Сытником и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал председатель САП Назар Холодницкий.

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По словам чиновника, ему не нужно общаться с Сытником, ведь у них исключительно рабочие отношения, и "ничего больше быть не может".



"Он не детектив. Он просто директор. Понимаете, разница между директором НАБУ и руководителем САП такова, что директор НАБУ является просто директором. А руководитель САП он еще и прокурор в конкретных производствах. У меня есть с кем общаться, есть детективы которые расследуют дела, которые согласовывают те или иные санкции. Они расследуют дела, приносят нам материалы и мы смотрим есть ли там, нет состава преступления. Лицо, не являющееся руководителем органа досудебного расследования КПК влиять на следствие не может никак и не должно", – заявил Холодницкий.



Также, глава САП заметил, что "одиозные департаменты генпрокуратуры" пытаются сбить его с должности. Кроме того, Холодницкий добавил, что с Луценко

Общаюсь в рамках отношений. Например вопрос по представлению на нардепов, ведь представление может вносить только генеральный прокурор, мы его готовим. Поэтому вопросы исключительно рабочие. Как и было до сих пор. Вот и все. Можно очень много и сильно на что-то обижаться, там щеки дуть, а надо просто делать свою работу. Вот лучше делать свою роботу и не думать о том, как сбить коллегу по цеху,

– подытожил глава САП.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.



30 марта генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП.



Назара Холодницкого обвиняют в разглашении тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.