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Что нового они хотят услышать, – Холодницкий о "жучках" в кабинете

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Неужели кто-то думает, что если я всех прокуроров отправлю в "самостоятельное плавание", так, как они это видят, то от этого выиграет антикоррупционная борьба? Тогда зачем руководство вообще?

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал председатель САП Назар Холодницкий.

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Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры отметил, что не боится "жучков" в кабинетах и новой прослушки.

Пусть слушают. Что нового они хотят услышать? Все хотели услышать, что я прокурор коррупционный. Наслушали, как они говорят, давление. Ну извините, если отозвать представление суда – это давление, то я не знаю... Спросите судей или это давление. Когда твой подчиненный, который получает 60 тысяч зарплаты, не может объяснить для чего он подписывает обыск, я, как руководитель должен что-то сделать,
– сказал Холодницкий.

Он также пояснил, какими видит свои задачи и работу САП в целом.

"Моя задача, как руководителя прокуратуры, чтобы мы были на страже закона. Наша функция – это анализ с соблюдением законов. Прокурор является тем фильтром между следствием и судом, который должен показывать, есть ли там преступление, или мы привлекаем незаконно невиновного человека, который на телевидении уже объявлен преступником", – добавил председатель.

Напомним, 30 марта Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с ходатайством об увольнении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП. Назару Холодницкому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ САП Назар Холодницкий ГПУ
Источник: 24 канал
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