Що нового вони хочуть почути, – Холодницький про "жучки" у кабінеті

Невже хтось думає, що якщо я всіх прокурорів відправлю в "самостійне плавання", так, як вони це бачать, то від цього виграє антикорупційна боротьба. Тоді навіщо керівництво взагалі?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів голова САП Назар Холодницький.

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Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури зауважив, що не боїться "жучків" у кабінетах та нового прослуховування.

Нехай слухають. Що нового вони хочуть почути? Всі хотіли почути, що я прокурор корупційний. Наслухали, як вони кажуть, тиск. Ну вибачте, якщо відкликати подання суду це тиск то я не знаю… Запитайте суддів чи це тиск. Коли твій підлеглий, який отримує 60 тисяч зарплати, не може пояснити для чого він підписує обшук, я, як керівник мушу щось зробити,

– сказав Холодницький.

Він також пояснив, якими бачить свої завдання та роботу САП загалом.

"Моє завдання, як керівника прокуратури, щоб ми були на варті закону. Наша функція це аналіз з додержанням законів. Прокурор є тим фільтром між слідством і судом, який має показувати чи є там злочин чи ми притягуємо незаконно невинну людину, яка на телебаченні вже оголошена злочинцем", – додав голова.

Нагадаємо, 30 березня Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.