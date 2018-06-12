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Очевидно, Назара Ивановича взяли на крючок, – эксперт об увольнении Холодницкого

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Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / Соцсети

Несмотря на подозрения в разглашении тайны следствия, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого вряд ли уволят с должности. Он там нужен, чтобы прикрывать чиновников, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов.

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"Очевидно, Назара Ивановича Холодницкого все же взяли на крючок. Сейчас против него не дадут ход каким-то дисциплинарным производствам, так и он, в свою очередь, постарается прикрыть тех, кто фактически спас его от потенциального увольнения. У меня есть большие сомнения, что Назара Ивановича привлекут хотя бы к дисциплинарной ответственности", – отметил он.

На вопрос ведущей, какие шансы, что Назара Холодницкого уволят с должности главы САП, Леменов ответил, что они минимальные.

Я реалист. Я не хочу говорить вам то, что хотят услышать. Я не хочу рисовать вам фантастическое развитие событий, который вряд ли будет иметь место в данном случае,
– добавил Леменов.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об освобождении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП.

Назару Холодницкому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Назар Холодницкий САП
Источник: 24 канал
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