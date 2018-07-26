ГПУ має готову підозру по Холодницькому, – ЗМІ

Текст підозри керівнику Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури Назару Холодницькому підготував департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

При цьому підозру підготували ще у березні 2018 року. Вона стосується двох епізодів: зливу інформації та консультаціях перед допитом свідка у справі щодо хабара Уляні Супрун, а також щодо тиску Холодницьким на суд.

Читайте також: Справа щодо Холодницького: відомо, хто виступав проти глави САП

За словами джерела видання, ця підозра поки не була на столі у генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.



До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.