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ГПУ має готову підозру по Холодницькому, – ЗМІ

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / Інформатор

Текст підозри керівнику Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури Назару Холодницькому підготував департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

При цьому підозру підготували ще у березні 2018 року. Вона стосується двох епізодів: зливу інформації та консультаціях перед допитом свідка у справі щодо хабара Уляні Супрун, а також щодо тиску Холодницьким на суд.

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За словами джерела видання, ця підозра поки не була на столі у генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Теги: Новини України Назар Холодницький ГПУ
Джерело: 24 Канал
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