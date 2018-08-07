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Назар Холодницький отримав відпускні: вражаюча сума

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / Укрінформ

Майже півмільйона гривень відпускних – виявляється, що такі суми для України цілком реальні, якщо ти – головний антикорупційний прокурор.

Керівник САП Назар Холодницький майже одразу після догани від кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вирішив відпочити від роботи і вирушив у відпустку на півтора місяці – аж до 13 вересня.

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За повідомленням Центру протидії корупції, керівник САП отримав за це 456 тисяч 780 гривень відпускних. Сплачуватиме їх держава, звісно, з наших податків.

Нагадаємо, що 26 липня дисциплінарна комісія прокурорів оголосила Холодницькому догану. І це покарання було значно м'якшим, ніж того вимагали скаржники – генпрокурор Юрій Луценко і глава НАБУ Артем Ситник, бо вони взагалі вимагали звільнення Холодницького. А все через те, що він нібито "зливав" справи НАБУ і попереджав їх фігурантів про обшуки.

Теги: Новини політики Новини України Назар Холодницький Гроші
Джерело: 24 канал
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