Холодницького не звільнили: комісія прокурорів виписала йому догану

У четвер, 26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення надати догану главі САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його.з посади.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", комісія визнає, що Холодницький дійсно провинився і заслуговує догани, але не може бути звільнений з посади відповідно до законодавства.

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Зазначається, що за законодавством рішення КДКП може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя.

Дійсно виникали різні емоції, і слова вживались інколи не літературні. Я перед кожним вибачився. Тепер з усмішкою сприймаю всі їхні постанови про закриття проваджень,

– прокоментував Холодницький.

Очільник НАБУ Артем Ситник вважає, що порушення, скоєні очільником САП серйозні, а Холодницький, своєю чергою, зі своїх порушень визнає тільки ненормативну лексику на роботі, але не тиск на прокурорів. "Ми не просимо звільнити його з адміністративної посади – ми просимо звільнення Холодницького з посади прокурора", – сказав Ситник.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.



До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.